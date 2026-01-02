Sakarya Nehri'ni DSİ 'Ayağa kaldıracak'

Sakarya Nehri’nin doğduğu Sakaryabaşı rekreasyon havuzunda yaşanan su kaçaklarının nedenini belirlemek amacıyla yapılan teknik incelemeler sonrası, sedde üzerinde sondaj ve çimento enjeksiyon çalışmalarına başlandı. Alanın su tutması için Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü tarafından titiz çalışma devam ediyor.

Devlet Su İşleri tarafından Sakaryabaşı rekreasyon havuzundaki su kayıplarının tespit edilmesi amacıyla sedde üzerinde sondaj, yer radarı ve enjeksiyon çalışmaları yürütüldü. Sedde üzerinde 31 Temmuz ile 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında 7 adet sondaj kuyusunda toplam 66 metre sondaj yapıldı.

Bu çalışmaya ilave olarak Sakaryabaşı Kaynakları Rekreasyon Havuzu çevresinde, yer altındaki muhtemel kırıklı, çatlaklı, boşluklu yapıların belirlenmesi amacıyla DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 22 Ekim 2025 tarihinde yer radarı ile çalışma yapıldı.

Çalışmalar neticesinde seddin altındaki su geçişlerinin önlenerek gövde stabilitesi ve geçirimsizliğin sağlanması amacıyla sedde üzerinde sondaj ve çimento enjeksiyon çalışmaları yapılmasına karar verildi. Enjeksiyon çalışmalarının başarılı olması için rekreasyon havuzunun dolusavak kapakları açıldı. Gökgöz kaynağının su basıncını yenmek için ise yaklaşık saniyede 100 litre çekim yapabilen pompalarla su çekilip alan boşaltıldı. 26 gün süren sondaj ve enjeksiyon çalışmalarında 45 adet sondaj kuyusunda toplam 315 metre enjeksiyon kuyusu açıldı. Enjeksiyon çalışmalarında ise 32 ton çimento ve 1 buçuk ton kum kullanıldı.

Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü tarafından, sondaj çalışmaları ile birlikte rekreasyon havuzunun göl alanında uzun yıllara bağlı olarak biriken çamurun temizlenmesine başlandı. Bir adet ekskavatör, 1 adet greyder, 1 adet yükleyici ve 5 adet kamyonla temizlik çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların yaklaşık 1 ay daha sürmesi planlanıyor. Mutlak Koruma Alanı, 1. Derece Koruma Alanı ve 2. Derece Koruma Alanını özelliği taşıyan alanda 311 adet belgeli su sondaj kuyusuna DSİ tarafından ön yüklemeli sayaç takılması mecburiyeti getirildi.