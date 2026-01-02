  • İSTANBUL
Muhalif Gazeteci Can Ataklı kendi mahallesine ateş püskürdü: "Halk sizi bunlar için mi seçti?"

Barış zirvesinde Ukraynalı kadınları konuşmuşlar! Trump: Çok güzeller…

Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!

Türkiye turizm atağına geçti: Çinlilere vizesiz dönem başladı

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'e ait savaş uçağı düşürüldü 300’den fazla asker ele geçirildi

Suudi ve BAE, çatışmaya doğru gidiyor: Kardeşlikleri düşmanlığa döndü

Kağıthane’de korkunç kaza!

CHP’nin PTT balonu belgelerle patladı

İHA’ların uçuş görev dosyası ele geçirdi

Türk bayrağını gören minikten yürek ısıtan görüntü: Hainler belki biraz utanır
Dünya Hamas'tan şehit komutanlar için gıyabi cenaze namazı çağrısı
Hamas'tan şehit komutanlar için gıyabi cenaze namazı çağrısı

Hamas, Kassam Tugayları’nın şehit komutanlar için gıyabi cenaze namazı kılınması çağrısı yaptı.

Hamas, Kassam Tugayları’nın şehit komutanları Muhammed Sinvar, Muhammed Şebane, Hikmet el-İsa, Raid Saad ve Huzeyfe el-Kahlut (Ebu Ubeyde) için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınması çağrısı yaptı.

Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör

Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör

Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor

Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor

İsrail ve ABD anlaştı! Gazze'de ikinci aşama

İsrail ve ABD anlaştı! Gazze'de ikinci aşama

Rus Öğretmenden "Sinsi" Alkol Tuzağına Sert Tepki: "Bir Filmle Koca Bir Milleti Zehirlediler!"
Rus Öğretmenden "Sinsi" Alkol Tuzağına Sert Tepki: "Bir Filmle Koca Bir Milleti Zehirlediler!"

Rusya’da bir öğretmenin sınıfta öğrencilerine yönelik yaptığı konuşma, sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, alkolün toplumların içine..
Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!
Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince Türkiye İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koor..
11 yıldır bulunamıyordu! Kayıp Malezya uçağıyla ilgili flaş haber geldi
11 yıldır bulunamıyordu! Kayıp Malezya uçağıyla ilgili flaş haber geldi

Malezya Ulaştırma Bakanlığı, 11 yıldır kayıp olan "MH370" uçağının arama çalışmalarında önemli mesafe kaydedildiğini duyurdu...
