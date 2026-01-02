Hamas'tan şehit komutanlar için gıyabi cenaze namazı çağrısı
Hamas, Kassam Tugayları’nın şehit komutanlar için gıyabi cenaze namazı kılınması çağrısı yaptı.
Hamas, Kassam Tugayları’nın şehit komutanları Muhammed Sinvar, Muhammed Şebane, Hikmet el-İsa, Raid Saad ve Huzeyfe el-Kahlut (Ebu Ubeyde) için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınması çağrısı yaptı.
