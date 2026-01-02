İşte evlenmenin en zor olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?
Evlenme maliyetlerinin en yüksek olduğu ülkeler belli oldu. Peki Türkiye'de evlenmenin maliyeti ne kadar? İşte evlenmenin en zor olduğu ülkeler...
EVLENMENİN EN MALİYETLİ OLDUĞU YER AÇIKLANDI! Düğünler, hayatın en özel anlarından biri olarak görülse de, bu unutulmaz günün maliyeti her geçen yıl daha da artıyor. Gelinlikten davetiyeye, mekândan fotoğrafçılığa kadar her detay, çiftlerin bütçesini zorlayan unsurlar arasında yer alıyor.
HARCAMALAR ASTRONOMİK RAKAMLARA ULAŞIYOR Son dönemde yapılan araştırmalar, evlilik törenlerinin bazı ülkelerde adeta bir lüks haline geldiğini ortaya koyuyor. Yüksek yaşam maliyetleri, düğün sektöründeki rekabet ve kültürel beklentiler, çiftleri daha fazla harcama yapmaya yönlendiriyor.
TÜRKİYE'DE EVLENMENİN MALİYETİ NE KADAR? Uzmanlar, düğün masraflarının artışında sosyal medyanın etkisine de dikkat çekiyor. Kusursuz bir gün yaratma isteği, çiftleri daha gösterişli organizasyonlara yönlendirirken, bu trend maliyetleri katlıyor.
İŞTE EVLENMENİN EN PAHALI OLDUĞU ÜLKELER!
15) AVUSTRALYA
14) İRLANDA
13) HİNDİSTAN
12) SİNGAPUR
11) BREZİLYA
10) ALMANYA
9) JAPONYA
8) FRANSA
7) YENİ ZELANDA
6) İSPANYA
5) KANADA
4) İTALYA
3) BİRLEŞİK KRALLIK
2) AVUSTRALYA
1) ABD/
TÜRKİYE'DE İSE BU RAKAM 850 BİN TL'DEN BAŞLIYOR.../ derleyen: haber7
