İşte evlenmenin en zor olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

EVLENMENİN EN MALİYETLİ OLDUĞU YER AÇIKLANDI! Düğünler, hayatın en özel anlarından biri olarak görülse de, bu unutulmaz günün maliyeti her geçen yıl daha da artıyor. Gelinlikten davetiyeye, mekândan fotoğrafçılığa kadar her detay, çiftlerin bütçesini zorlayan unsurlar arasında yer alıyor.