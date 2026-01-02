  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
21
Yeniakit Publisher
İşte evlenmenin en zor olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte evlenmenin en zor olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

Evlenme maliyetlerinin en yüksek olduğu ülkeler belli oldu. Peki Türkiye'de evlenmenin maliyeti ne kadar? İşte evlenmenin en zor olduğu ülkeler...

#1
Foto - İşte evlenmenin en zor olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

EVLENMENİN EN MALİYETLİ OLDUĞU YER AÇIKLANDI! Düğünler, hayatın en özel anlarından biri olarak görülse de, bu unutulmaz günün maliyeti her geçen yıl daha da artıyor. Gelinlikten davetiyeye, mekândan fotoğrafçılığa kadar her detay, çiftlerin bütçesini zorlayan unsurlar arasında yer alıyor.

#2
Foto - İşte evlenmenin en zor olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

HARCAMALAR ASTRONOMİK RAKAMLARA ULAŞIYOR Son dönemde yapılan araştırmalar, evlilik törenlerinin bazı ülkelerde adeta bir lüks haline geldiğini ortaya koyuyor. Yüksek yaşam maliyetleri, düğün sektöründeki rekabet ve kültürel beklentiler, çiftleri daha fazla harcama yapmaya yönlendiriyor.​

#3
Foto - İşte evlenmenin en zor olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

TÜRKİYE'DE EVLENMENİN MALİYETİ NE KADAR? Uzmanlar, düğün masraflarının artışında sosyal medyanın etkisine de dikkat çekiyor. Kusursuz bir gün yaratma isteği, çiftleri daha gösterişli organizasyonlara yönlendirirken, bu trend maliyetleri katlıyor.

#4
Foto - İşte evlenmenin en zor olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

İŞTE EVLENMENİN EN PAHALI OLDUĞU ÜLKELER!

#5
Foto - İşte evlenmenin en zor olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

15) AVUSTRALYA

#6
Foto - İşte evlenmenin en zor olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

14) İRLANDA

#7
Foto - İşte evlenmenin en zor olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

13) HİNDİSTAN

#8
Foto - İşte evlenmenin en zor olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

12) SİNGAPUR

#9
Foto - İşte evlenmenin en zor olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

11) BREZİLYA

#10
Foto - İşte evlenmenin en zor olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

10) ALMANYA

#11
Foto - İşte evlenmenin en zor olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

9) JAPONYA

#12
Foto - İşte evlenmenin en zor olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

8) FRANSA

#13
Foto - İşte evlenmenin en zor olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

7) YENİ ZELANDA

#14
Foto - İşte evlenmenin en zor olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

6) İSPANYA

#15
Foto - İşte evlenmenin en zor olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

5) KANADA

#16
Foto - İşte evlenmenin en zor olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

4) İTALYA

#17
Foto - İşte evlenmenin en zor olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

3) BİRLEŞİK KRALLIK

#18
Foto - İşte evlenmenin en zor olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

2) AVUSTRALYA

#19
Foto - İşte evlenmenin en zor olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

1) ABD/

#20
Foto - İşte evlenmenin en zor olduğu ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

TÜRKİYE'DE İSE BU RAKAM 850 BİN TL'DEN BAŞLIYOR.../ derleyen: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhalif Gazeteci Can Ataklı kendi mahallesine ateş püskürdü: "Halk sizi bunlar için mi seçti?"
Gündem

Muhalif Gazeteci Can Ataklı kendi mahallesine ateş püskürdü: "Halk sizi bunlar için mi seçti?"

Muhalefetin önde gelen isimlerinden Can Ataklı, son yayınında CHP’li belediyelere ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik zehir zemberek açıklamalarda ..
Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!
Gündem

Uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince İletişim Başkanlığı'ndan istifa etmişti: Furkan Torlak’ın uyuşturucu testi sonuçlandı!

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında ismi geçince Türkiye İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koor..
Sen misin Veli Ağbaba’yı eleştiren! CHP’li başkana anında ihraç
Gündem

Sen misin Veli Ağbaba’yı eleştiren! CHP’li başkana anında ihraç

Malatya'nın Yazıhan Belediye Başkanı CHP’li Abdulvahap Göçer, partisini eleştirince kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edi..
İstifa kararı İran halkına yetmedi: İran'da protestolar sonrası Pezeşkiyan'ın çıkışı gündeme oturdu
Dünya

İstifa kararı İran halkına yetmedi: İran'da protestolar sonrası Pezeşkiyan'ın çıkışı gündeme oturdu

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Farzin istifa etti ama İran'da dördüncü gününe giren protestolar topyekûn bir isyana dönüşüyor. Ha..
İsrail detayına dikkat! Suudi Arabistan’ın Yemen’deki saldırısının arka perdesi
Gündem

İsrail detayına dikkat! Suudi Arabistan’ın Yemen’deki saldırısının arka perdesi

İsrail’in, Somali’den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland’ı resmen tanıyan ilk ülke olması, bölgedeki jeopolitik dengeleri altüs..
Suudi ve BAE, çatışmaya doğru gidiyor: Kardeşlikleri düşmanlığa döndü
Dünya

Suudi ve BAE, çatışmaya doğru gidiyor: Kardeşlikleri düşmanlığa döndü

Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki sarsılmaz ittifak ve kardeşlik, İsrail başta olmak üzere Yemen, Sudan ve Soma..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23