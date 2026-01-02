  • İSTANBUL
Yıllardır şikayet ediliyordu: Trafikte yeni dönem resmen başladı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yıllardır şikayet ediliyordu: Trafikte yeni dönem resmen başladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karayollarındaki kafa karışıklığnı gidermek için, 58 bin 246 levhanın söküldüğünü açıkladı.

#1
Foto - Yıllardır şikayet ediliyordu: Trafikte yeni dönem resmen başladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelinde karayollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirmeye gidilmesi kapsamında bugüne kadar toplam 58 bin 246 levhayı kaldırdıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Böylece 68 bin 579 kilometrelik yol ağında yürütülen tüm çalışmalar tamamlanmış oldu.” dedi.

#2
Foto - Yıllardır şikayet ediliyordu: Trafikte yeni dönem resmen başladı!

LEVHA OPERASYONU TAMAMLANDI Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülke genelinde karayollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirmeye gidilmesi ve yeknesaklığın sağlanması için hayata geçirilen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

#3
Foto - Yıllardır şikayet ediliyordu: Trafikte yeni dönem resmen başladı!

Bakan Uraloğlu, “Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin 16 Ağustos 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlattı. Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile yürütülen çalışmalar kapsamında trafik işaret levhalarının “mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır" ilkesi doğrultusunda standardize edildiğini ifade etti.

#4
Foto - Yıllardır şikayet ediliyordu: Trafikte yeni dönem resmen başladı!

58 BİNDEN FAZLA TABELA SÖKÜLDÜ Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

#5
Foto - Yıllardır şikayet ediliyordu: Trafikte yeni dönem resmen başladı!

“Birinci öncelik kapsamında, yıllık ortalama günlük trafiği 10 bin ve üzerinde olan toplam 14 bin 590 kilometrelik devlet ve il yolundaki çalışmalar 31 Ağustos itibarıyla tamamlandı. Bu ilk etapta 19 bin 61 adet levha için düzenleme yapıldı.

#6
Foto - Yıllardır şikayet ediliyordu: Trafikte yeni dönem resmen başladı!

1 Eylül itibarıyla ise kalan 53 bin 989 kilometrelik yol ağında Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlükleri tarafından çalışmalar başlatıldı. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki toplam 58 bin 246 adet levha kaldırıldı.

#7
Foto - Yıllardır şikayet ediliyordu: Trafikte yeni dönem resmen başladı!

Bu düzenlemeler kapsamında, kaldırılan levhaların yüzde 60’ına karşılık gelen 35 bin 247 hız levhasının uygulaması sonlandırıldı. Böylece 68 bin 579 kilometrelik yol ağında yürütülen tüm çalışmalar tamamlanmış oldu.”/ kaynak: haber7

