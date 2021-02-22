  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Gara operasyonu ile Türkiye dünyaya mesaj verdi'

Provokasyonda direneceklermiş: Boğaziçililerden Bakan Soylu'ya küstah cevap!

Kübra Par'dan Cumhur ittifakına nifak sokma çabası! "Destici 'kıymetimi bilin, gidebilirim' mesajı verdi"

Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut'a: Bunu nasıl yaparsın?

Erdoğan'ın Emin Saraç Hoca için verdiği ilanlar Faruk Bildirici'ye dert oldu! Aralarında Akit de var

Bayraktar: Tam bağımsız ve özgür olabilmenin yolu 'Tarla zencisi' olabilmekte

Şehitlerimizin kabrine alçak saldırı: Acılı babanın görüntüleri yürekleri dağladı!

ABD'li komutandan skandal YPG/PKK mesajı

Canan Kaftancıoğlu'nun 'Gergerlioğlu' üzüntüsü: 'Amasız, fakatsız bir insan hakkı savunucusu'

Libya'da Fethi Başağa'ya suikast girişiminden ilk görüntüler!
Gündem Sakarya merkezli DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Gündem

Sakarya merkezli DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Sakarya merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda yabancı uyruklu 11 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 13:01:00 -
Sakarya merkezli DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 12 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda Sakarya'da 9 ve Ankara'da 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete getirilen yabancı uyruklu 11 zanlının işlemleri ve bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kübra Par'dan Cumhur ittifakına nifak sokma çabası!
Gündem

Kübra Par'dan Cumhur ittifakına nifak sokma çabası! "Destici 'kıymetimi bilin, gidebilirim' mesajı verdi"

Habertürk yazarı Kübra Par, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyareti üzerinde..
ABD-İsrail projesi çöktü! Yüzyılın Anlaşması kâğıt üstünde kaldı
Gündem

ABD-İsrail projesi çöktü! Yüzyılın Anlaşması kâğıt üstünde kaldı

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump’tan miras kalan Yüzyılın Anlaşması’nı rafa kaldıracağını duyurdu. Yeni Amerikan yönetimi..
Abdullah Ağar'dan terör örgütü PKK ve İran uyarısı
Gündem

Abdullah Ağar'dan terör örgütü PKK ve İran uyarısı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, İran'ın terör örgütü PKK'yı yok etmek istemediğini, kendi politikası bakımından kullanılması gerekil..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay