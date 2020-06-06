Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta vatandaşlar uzun bir aradan sonra hafta sonu sokağa çıktı

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta vatandaşlar, uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası normalleşme sürecinin başlamasıyla uzun bir aradan sonra ilk kez hafta sonu sokağa çıktı.

Sakarya'da normalleşme sürecinin ardından esnaf, hafta sonu dükkanlarını açtı.

Hava sıcaklığı nedeniyle kent merkezinin bazı kesimlerinde sakinlik görüldü.

Tarihi Uzun Çarşı'da kuru kahveci İsmail Peksöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normalleşme sürecinin sevindirici olduğunu söyledi.

Peksöz, esnafın dükkanını açması, çarşıların canlanmasının moral verici olduğunu aktardı.

Bu tür ayrılıkların bir daha yaşanmamasını temenni eden Peksöz, "Hava sıcaklığı nedeniyle çok fazla yoğunluk yok. İnanıyorum ki zaman içerisinde çarşılarımız eski günlerine dönecektir." dedi.

Uzan Çarşı'da kuaförlük yapan Cihan Turan da salgın sürecinden sonra ilk defa hafta sonu dükkanlarını açtıklarını dile getirdi.

Müşterilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Turan, "Yaklaşık 51 gün kapalı kaldık. Bu biraz bizi zorladı. Müşterilerimize uzak kaldık. Bayram öncesi yoğunluk vardı. Randevu sistemiyle çalıştığımız için dükkanda yoğunluk oluşturmuyoruz." diye konuştu.

Ayakkabıcı İbrahim Horoz da uzun süreden beri ilk defa hafta sonu dükkanlarını açtıklarını, müşterilerin taleplerini karşılamak için çalıştıklarını ve normalleşme sürecinin hayırlara vesile olmasını diledi.

- Kocaeli

Kocaeli'de uzun bir aradan sonra hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmamasından dolayı vatandaşlar, güneşli havanın keyfini çıkardı.

Vatandaşlar İzmit ilçesindeki Yürüyüş Yolu ve çevresinde zaman geçirdi.

Sosyal mesafe kuralına dikkat eden vatandaşlardan bazıları yürüyüş, bazıları da alışveriş yaptı.

Vatandaşlardan Ömer Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bijuteri dükkanı olduğunu ve iş yerini açmaya gittiğini belirterek, bugün sokağa çıkabildikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Esnaf olarak bu serbestliğe ihtiyaçları olduğunu ifade eden Aygün, "Hafta sonu sokağa çıkılmasına olumlu bakıyorum. İnsanlar bilinçli davranmaya çalışıyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum, para kazanacağız diye tabii ki sağlık göz ardı edilmemeli ancak artık yavaş yavaş da normale dönülmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.



Resul Ayaz da bugün kardeşiyle dışarı çıktığını dile getirerek, havanın da güneşli olması dolayısıyla gezdiklerini kaydetti.

Ayaz, salgının bir an önce son bulmasını diledi.

- Zonguldak

Zonguldak'ta uzun bir aradan sonra hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olmamasından dolayı vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı.

Maske takmanın zorunlu hale geldiği ve sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği kentte, vatandaşlar park ve sahillerde zaman geçirdi.

Sahilde zaman geçiren Süleyman Çetinbakış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra hafta sonu dışarı çıkmanın tadını çıkardıklarını belirterek, "Yeniden doğmuş gibi olduk. Psikolojimiz bozulmuştu, hafta sonu da dışarıda olmak iyi geldi. İnsanların daha da tedbirli olması gerekiyor. İnşallah insanlar bundan sonra da tedbirlere uyarlar. Parklarda dolaşıyoruz, açık olan yerlerde sosyal mesafeye uyarak çayımızı içiyoruz. Hijyene ve temizliğe dikkat ediyoruz." ifadelerini kullandı.

52 yaşındaki Erol Kosil de kısıtlamanın kaldırılmasının ardından sokağa çıktıklarını anlatarak, "Kısıtlamanın kalkması güzel oldu. Evlerde sıkılmıştık, vakit de geçmiyor. Akşama kadar parklarda gezeceğim, zaman geçireceğim. Evde bunaldık, kendimizi sokağa attık." dedi.

18 yaşındaki Can Aksakal da gerekli tedbirleri alarak sokağa çıktıklarını ve mutlu olduklarını ifade etti.



