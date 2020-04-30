Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Karabük'te Hak-İş'ten 1 Mayıs açıklaması

SAKARYA (AA) - Hak-İş Konfederasyonu Sakarya, Kocaeli, Karabük, Düzce ve Bolu il başkanları ve il temsilcileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Sakarya İl Temsilcisi Mesut Gökdemir, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında sendikadan 4 temsilciyle yaptığı açıklamada, dünya emekçilerinin yanında olduklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl 1 Mayıs'ı kitsel kutlayamayacaklarını aktaran Gökdemir, bazı taleplerinin olduğunu dile getirdi.



Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının daha da esnetilmesini istediklerini belirten Gökdemir, "Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş güvencesi istiyoruz. Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha da yaygınlaştırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Gökdemir, Hak-İş olarak 1 Mayıs'ta ülkenin, bölgenin ve dünyanın bütün emekçileri, mağdurları, mazlumlarıyla küresel salgına karşı tüm insanlık adına dayanışmayı yinelemek için meydanlarda olduklarını kaydetti.

İnsanı merkeze alan, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya ve Türkiye ekonomisi istediklerine işaret eden Gökdemir, "Dünyanın dört bir yanında mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, tüm dünyada barış, özgürlük, adalet ve demokrasinin sağlanmasını istiyoruz." dedi.



Gökdemir, ülkenin yaşadığı bu zor günleri, önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatacaklarını sözlerine ekledi.

- Bolu

Bolu'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası üyeleri Demokrasi Meydanında bir araya geldi.

Maske kullanan sendika üyeleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında "sosyal mesafe" kuralına uydu.

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Bolu İl Başkanı Hacer Çınar, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle 1 Mayıs'ı kitlesel kutlama imkanı olmadığını söyledi.

Bu zor günlerin önlemlere uyularak atlatılacağını belirten Çınar, tüm emekçiler için daha fazla iş güvencesi istediklerini kaydetti.

Çınar, bu zor süreçte iş başında fedakarca, cesurca ve özveriyle çalışan başta sağlık, gıda, banka, taşıma, güvenlik, temizlik, haberleşme, basın, petrol ile kamu ve özel sektörlerdeki tüm emekçilere gönülden teşekkür etti.

- Düzce

Hak-İş Konfederasyonu Düzce İl Temsilcisi Talat Örnek, Anıtpark Meydanında sendikadan 6 temsilciyle yaptığı açıklamada öncelikle sağlık çalışanlarının ve tüm emekçilerin bayramlarını kutladıklarını söyledi.

Maske kullanan sendika üyeleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında "sosyal mesafe" kuralına da uydu.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirten Örnek, "Allah öncelikle sağlık çalışanlarımızın, polis ve güvenlik güçlerimizin, bu zor süreçte çalışmaya devam eden basın mensuplarının yardımcısı olsun." dedi.

Örnek, çeşitli taleplerini de dile getirdi.

- Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Sabri Yalım Parkında bir araya gelen Hak-İş Konfederasyonu üyeleri, maske kullanarak "sosyal mesafe" kuralına uydu.



Hak-İş Konfederasyonu Kocaeli İl Başkanı Şerafettin Koç, burada yaptığı açıklamada, güçlü yarınlar, haklarda daha güçlü gelecek, sağlık, iş güvenliği, iş ve emek için meydanlarda olduklarını söyledi.



Koronavirüs salgını nedeniyle 1 Mayıs'ı kitlesel kutlama imkanı olmadığını ifade eden Koç, emekçilere "Sen sağlığını koru, emeğini biz koruruz" dediklerini kaydetti.



Koç, küresel salgına karşı insanlık adına dayanışmayı yinelemek için burada olduklarını dile getirerek, "Ülkemizin yaşadığı bu zor günleri, önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatacağız. Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hakim olduğu bir Türkiye'nin kıvancını yaşıyoruz. Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne, geleceğine yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

- Karabük

Hak-İş Konfederasyonu Karabük İl Başkanı Ulvi Üngören, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin bütün emekçileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak tüm dünya emekçileriyle yine 1 Mayıs'ta birlikte olduklarını belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle kitlesel kutlama imkanı olmasa da 1 Mayıs'ta, ekranlarda, illerin meydanlarında ve her yerde olduklarını kaydetti.

Üngören, Türkiye'in koronavirüs sürecinin önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatılacağını vurguladı, "Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne, geleceğine yürekten inanıyoruz. 'Güçlü izolasyon, sağlıklı Türkiye' diyoruz. Zor günler geçsin sonra yine meydanlarda buluşacağız. Emekçiler yine coşacak, güzel günler gelecek." ifadelerini kullandı.

































