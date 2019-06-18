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Sakarya, KickBoxing Şampiyonlar Ligi müsabakasına ev sahipliği yapacak

Kick Boks Türkiye-Fransa Şampiyonlar Ligi müsabakası 28 Haziran Cuma günü Hendek Bayraktepe’de yapılacak.

18 Haziran 2019 Salı 11:59
Sakarya, KickBoxing Şampiyonlar Ligi müsabakasına ev sahipliği yapacak

Kick Boks Türkiye-Fransa Şampiyonlar Ligi müsabakası 28 Haziran Cuma günü Hendek Bayraktepe’de yapılacak. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, tüm Sakaryalıları bu tarihi geceye tanıklık etmek için Bayraktepe’ye davet etti.


Hendek, 28 Haziran Cuma günü tüm dünyanın büyük ilgi ile takip ettiği KickBoxing Şampiyonlar Ligi müsabakasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Hendek Belediyesinin destekleriyle Kıng Of Kıngs Kick Boks müsabakasında, şampiyonlar Hendek Bayraktepe’de saat 19.00’da ringe çıkacak. King of Kings Türkiye Temsilcisi Erkan Varol Organizatörlüğü ve Hendek Muay Thai Spor Kulübü Başkanı Murat Tokat’ın Genel Koordinatörlüğünde düzenlenen Türkiye-Fransa şampiyonası TV8,5, Fight Box ve Eurosport, kokfights.tv ekranlarından, tam 128 ülkede canlı yayınlanacak. Mustafa Özben’in sunumu ile 7 Türk sporcu Fransızlarla şampiyonluk için yarışacak ve şampiyona kapsamında 2’de süper flight maçı oynanacak.


Bu heyecan fırtınasına şahit olmak isteyen tüm Sakaryalıları Bayraktepe’ye davet eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Hendek yine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Büyük bir heyecan ile şampiyona için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Dünyaca takip edilen, izleyenlerini heyecanlandıran bu organizasyonda Türk sporcularımızın şampiyon olmasını umut ediyoruz” dedi.


Babaoğlu, “Sporun her alanında kendini kanıtlamış bir Hendek var. Sayısız organizasyona ev sahipliği yapan Hendek, 28 Haziran Cuma günü KickBoxing Şampiyonlar Ligi ile adından bir kez daha söz ettirecek. Sakarya’yı bu organizasyonda temsil etmekten ayrı bir gurur duyuyoruz. Tüm Sakaryalı hemşerilerimiz bu organizasyona davetlidir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:59
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