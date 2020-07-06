Sakarya Hendek'teki patlamada son durum ne?

SAKARYA Valiliği, Hendek ilçesinde meydana gelen patlama ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespiti yapılarak patlamada hayatını kaybeden kişi sayısının 7 olduğunu belirten Sakarya Valiliği, ekiplerce bölgede aranan herhangi bir kişi kalmadığını da ifade etti.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "03.07.2020 tarihinde Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 1 vatandaşımızın ise arandığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Kayıp olan 7’nci kişinin İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespiti yapılmış ve patlamada hayatını kaybeden kişi sayısı 7 olmuştur. Böylece ilgili ekiplerimizce aranan herhangi bir kişi kalmamıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aile ve yakınlarına sabırlar diliyoruz" denildi.

Dün ne olmuştu?

Vali Kaldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Burada Jandarma Genel Komutanlığımızın kriminal ekipleri patlamayla ilgili çalışma yapmışlardı. Numuneler almışlardı. Bu çalışma tamamlandı ve bunun sonucunda, burada meydana gelen patlamanın herhangi bir şekilde dışarıdan bir müdahale, saldırı veya sabotaj sonucu meydana gelmediğini tespit etmiş oldular. Tabi bu soruşturmanın safahatı hem neden kaynaklandığı yapılan çalışmalar neticesinde Başsavcılığımız gerekli açıklamayı yapmıştık.

Ölü sayısı 6'ya çıkmıştı. Sadece patlama, patlamanın neden kaynaklandığı gibi değerlendirmeler değil; onun dışında yaralı ailelerimiz var, 4 vatandaşımız hastanelerde. Biri Sakaryamızda yoğun bakımdaydı onun durumu iyiye gidiyor, birisi İstanbul'da diğerleri de Sakarya'da normal serviste tedavileri devam ediyor.

Biz de saha ziyaretlerimizi ben, eşim, bütün ekibimiz yapmaya devam ediyor. Çok yönlü çalışmalarımız devam ediyor. Adli süreci de başsavcımız titiz şekilde yürütülüyor.

Dün de sahadan elde edilen numuneler var. Onlar da İstanbul Adli Tıp'a gönderildi. Orada gerekli DNA çalışmaları yapılacak, sonucu bekliyoruz.

Hem kriminal ekiplerimiz, hem kadavra köpeklerimiz, hem de AFAD birimlerimiz sahada çalışmalarını yapıyorlar. Hem sahayı geniş olarak tarıyorlar. Hem de yeni numuneler elde etmek için çalışmalarını yürütüyorlar.

Dün de ifade ettim. Bu soruşturma, inceleme çok yönlü yürütülüyor. Çok hassas bir şekilde yürütülüyor. Bu konunun sonuna kadar takip edilmesi, bütün detaylarıyla aydınlatılması noktasında bakanlarımız gelmişti. İçişleri Bakanımız telefonda defaatle titizlikle bu soruşturmanın yapılması talimatını vermişti. Dışarıdan bir saldırı ve saldırıdan kaynaklanmadığını açıkladım.

Diğer nedenlerle, ihtimallerle ilgili bütün ihtimaller değerlendiriyor. Bunu başsavcılık nezaretinde yürütülüyor. Başsavcımız kamuoyunu şeffaf biçimde yürütülecektir."