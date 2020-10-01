Sakarya hava durumu
Sakarya hava durumu için meteorolojinin tahminleri gerçekleşti. Sakarya’da sabah saatlerinde yer yer etkili olmak üzere sağanak yağış meydana geldi. İşte MGM haftalık, saatlik Sakarya hava durumu bilgisi
Sakarya hava durumu Sakarya’da yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sakarya’da sıcaklık değerleri 24-25 derecelerde ancak dün güneş etkili olmadı. Sakarya haftalık hava durumuna göre perşembe günü yani bugün güneş yüzünü gösterecek, yağmur duracak.
MGM hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı (21-50 kg/m2) söylendi.
Sakarya hava durumu
Sakarya 5 günlük hava durumu
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