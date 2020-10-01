Sakarya hava durumu Sakarya’da yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sakarya’da sıcaklık değerleri 24-25 derecelerde ancak dün güneş etkili olmadı. Sakarya haftalık hava durumuna göre perşembe günü yani bugün güneş yüzünü gösterecek, yağmur duracak.

MGM hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı (21-50 kg/m2) söylendi.

Sakarya hava durumu

Sakarya 5 günlük hava durumu

MGM Sakarya anlık hava durumu bilgisi için tıklayın