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Yaşam Sakarya hamile çalışanlara izin var mı? Sakarya kamu çalışanları yarın izinli mi?
Yaşam

Sakarya hamile çalışanlara izin var mı? Sakarya kamu çalışanları yarın izinli mi?

Sakarya kamu çalışanları kaç gün izinli? Sakarya’da kar yağışı etkili oluyor. Kamu çalışanları kar yağışı sebebiyle izinli olup olmadıklarını araştırıyor. Peki, Sakarya’da kamu çalışanları yarın 26 Ocak Çarşamba izinli mi?

Yeniakit Publisher
2022-01-25 17:18:00 -
Sakarya hamile çalışanlara izin var mı? Sakarya kamu çalışanları yarın izinli mi?

Sakarya’da kar yağışı sebebiyle engelli ve hamile çalışanların idari izinli sayılacağı açıklandı. Peki, Sakarya kimler hangi günler idari izinli?

Sakarya hamile çalışanlara izin var mı? Sakarya kamu çalışanları yarın izinli mi?

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.

Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte soğuk hava ve kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Vali Kaldırım, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelinin, 26-27 Ocak tarihlerinde 2 gün idari izinli sayılacağını kaydetti.

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