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Ekonomi Sakarya Gaz Sahası’ndan müthiş haber! İlk etap günlük üretim rakamı 10 milyon metreküp
Ekonomi

Sakarya Gaz Sahası’ndan müthiş haber! İlk etap günlük üretim rakamı 10 milyon metreküp

Karadeniz’de keşfedilen ‘Sakarya Gaz Sahası’nda yaklaşık 40 üretim kuyusu açılacak. İlk 10 kuyu ile birlikte evlere gaz gelecek. İlk fazda her bir kuyudan 10 milyon metreküp doğal gaz elde edilmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 07:54:00 -
Sakarya Gaz Sahası’ndan müthiş haber! İlk etap günlük üretim rakamı 10 milyon metreküp

Hidrokarbon arama çalışmalarına yüksek teknolojili gemilerle ara vermeden devam eden Türkiye, 2020 yazında Karadeniz’de 540 milyar metreküplük gaz keşfetti. Yeni keşifler için sondaj faaliyetleri devam ederken keşfedilen rezervlerin ekonomiye kazandırılması için de takvim planlandığı gibi işliyor.

2027’de kapasitede zirve

Buna göre, önümüzdeki yılın ilk döneminde Karadeniz tabanına serilecek 169 kilometrelik boru hattının tamamlanmasıyla beraber Karadeniz doğal gazının 2023’te evlere ulaşması için çalışmalar hızlanacak.

Karadeniz’deki gaz rezervinde ise 2027 yılında en yüksek üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Karadeniz gazı ile Türkiye’nin yıllık iç ihtiyacının yaklaşık üçte biri karşılanacak.

40 üretim kuyusu

Sakarya Gaz Sahası’nda yaklaşık 40 üretim kuyusu açılacak. İlk 10 kuyu ile birlikte ilk üretimi de gerçekleştirilecek. İlk fazda 10 kuyudan günde 10 milyon doğal gaz elde edilecek. Böylece günlük toplam doğal gaz üretimi 100 milyon metreküp olacak.

(Yeni Şafak)

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Yorumlar

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