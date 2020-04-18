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Aktüel

Sakarya Gar Meydanı’nda görev yapan polisten duyarlı hareket

Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından bomboş kalan sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar Adapazarı Gar Meydanında görev yapmakta Çevik Kuvvet polisi tarafından beslendi.

2020-04-18 20:11:40 -
Sakarya Gar Meydanı’nda görev yapan polisten duyarlı hareket

Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından bomboş kalan sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar Adapazarı Gar Meydanında görev yapmakta Çevik Kuvvet polisi tarafından beslendi.


Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye’de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Gece 00.00 itibari ile başlayan yasak ile birlikte Sakarya halkı sokaklardan çekildi. Vatandaşların yasağa uyarak evlerinde kalmasıyla beraber şehrin birçok yeri adeta sessizliğe büründü.


Şehrin en işlek yerlerinden biri olan Gar Meydanı’da sessizliğe bürünen bölgelerden birisi oldu. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri meydanda görevlerini sürdürmeye devam etti. Kuşların uğrak noktası olan Gar Meydanı’nda görevli olan bir polis memuru, sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla boş kalan sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan kuşları besledi.

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