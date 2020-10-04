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Aktüel Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yaya geçitlerine farkındalık çalışması
Aktüel

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yaya geçitlerine farkındalık çalışması

Yeniakit Publisher
2020-10-04 15:03:01 -
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yaya geçitlerine farkındalık çalışması

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü zikzak şeklindeki uyarıcı yol çizgileriyle yaya geçitlerine yaklaşan sürücüleri yavaşlamaya teşvik etmek için yaya geçidi projesini hayata geçirdi.

Yaya ve taşıt trafik yoğunluğunun fazla olduğu ana caddelerde yaya geçitlerinde başlatılan uygulamada 20 metre uzunluğunda zikzak şeritler çizildi.

Bu çizgilerle sürücülere yavaşlamaları ve o bölgede kaza oranının yüksek olduğu hatırlatılıyor.

Araç sürücülerini zikzak şeritli yaya geçitlerinde daha dikkatli olunması için yol üstüne uyarıcı işaretler de çizildi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, kentin güney giriş ve çıkışı olan Orhangazi Caddesi'nde yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Yaya geçitlerine zikzak şeritler çizerek araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi ve oluşabilecek kazaların önüne geçilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Trafikte sürücülerin yayalara öncelik vermesi ve yaya geçişi önceliğine dikkati çekmek için farkındalık çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.


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