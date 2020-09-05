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Aktüel Sakarya Büyükşehir Belediyesinden tarım işçilerinin darbedildiği iddialarına ilişkin açıklama:
Aktüel

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden tarım işçilerinin darbedildiği iddialarına ilişkin açıklama:

"Sakarya, 72 farklı milletin huzur ve barış içinde yaşadığı kardeşlik coğrafyasıdır. Şehrimize yönelik yapılan bu kara propagandayı şiddetle kınıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-05 23:59:46 -
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden tarım işçilerinin darbedildiği iddialarına ilişkin açıklama:

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince, bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde yer alan "Kürt kökenli işçilere saldırı" iddiaları kınandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sakarya'nın kardeşlik coğrafyası olduğu ifade edildi.

Sakarya'da 72 farklı milletin bir arada yaşadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"22 Ağustos 2020'de şehrimizin kuzey ucu Kocaali'de mevsimlik tarım işçilerinin de bulunduğu fındıklıkta bahçe sahipleri arasında yaşanan ve yargıya intikal eden olay, adli ve idari makamlarca takip edilmekte ve gerekli soruşturmalar titizlikle yürütülmektedir. Ancak sosyal medya sitelerinde paylaşılan görüntülerle, yaşanan olayın bir bağlantısı olmadığı anlaşılmıştır. Sakarya, 72 farklı milletin huzur ve barış içerisinde yaşadığı kardeşlik coğrafyasıdır. Şehrimize yönelik yapılan bu kara propagandayı şiddetle kınıyoruz."


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