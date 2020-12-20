Sakarya, Bolu ve Karabük'te sokak hayvanları sokağa çıkma kısıtlamasında unutulmadı

SAKARYA (AA) - Sakarya, Bolu ve Karabük'te polis, jandarma ve belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mama bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını besledi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cuma akşamı başlayan kısıtlama nedeniyle yeteri kadar beslenemeyen sokak hayvanlarını unutmadı.

Kırsal alandaki kedi ve köpeklere mama ulaştıran ekipler, hayvanlara sevgi gösterisinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü çalışanları da kent merkezinde yiyecek bulmakta zorlanan güvercinlere yem verdi.

- Bolu

Bolu Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, güvercinleri elleriyle besledi.

Kısıtlama günlerinde yeteri kadar beslenemeyen hayvanlar için harekete geçen ekipler, Bolu Hayvanları Koruma Derneği'nin de desteğiyle Büyük Cami Mahallesi Yıldırım Beyazıt Camisi çevresindeki güvercinlere yem bıraktı.



- Karabük

Karabük'te de sokağa çıkma kısıtlaması ve kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları beslendi.

Valilikten yapılan açıklamada, jandarma ve polis ekiplerince sokak hayvanları için belirli noktalara mama ve su bırakıldığı belirtilerek, "Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde can dostlarımız bize emanet. Sokak hayvanlarımıza mama ve su bırakıyoruz. Siz de etrafınızdaki can dostları yalnız bırakmayın." ifadeleri kullanıldı.