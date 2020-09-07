Sakarya Belediyesi'nden açıklama: Kürt işçilere saldırı yalanını kınıyoruz

Belediyeden yapılan açıklamada, Sakarya'da 72 farklı milletin bir arada yaşadığı belirtilerek "22 Ağustos 2020'de şehrimizin kuzey ucu Kocaali'de mevsimlik tarım işçilerinin de bulunduğu fındıklıkta bahçe sahipleri arasında yaşanan ve yargıya intikal eden olay, adli ve idari makamlarca titizlikle yürütülmektedir. Ancak sosyal medya sitelerinde paylaşılan görüntülerle, yaşanan olayın bağlantısı kesinlikle yoktur. Şehrimize yönelik bu kara propagandayı şiddetle kınıyoruz" denildi.