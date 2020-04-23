Sakarya 21.00’da tek ağızdan İstiklal Marşı okudu

Sakarya’da saatler 21.00’ı gösterdiğinde vatandaşlar ve emniyet mensupları tek bir ağızdan İstiklal Marşı okudu.

Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye’de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda 31 şehirde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın ilk günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na denk gelmesi üzerine Sakarya’da 23 Nisan meşalelerle kutlandı. Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi Kesici Sokak bayraklarla süslenerek adeta bir tören alanına benzetildi. Tören alanına dönen sokakta, balkonlarına, camlarına ve sokağa çıkan onlarca vatandaş saat 21.00’da İstiklal Marşı’nı okuyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Kutlama esnasında sokağa gelen polis ekipleri kutlamaların bitmesi sonrasında vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyararak evlerine gitmesini anons etti.

Çocuklar için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Melike Çakmak, “Mahallece böyle bir organizasyon yaptık, önemli olan çocuklarımızın eğlenmesiydi, mutluyuz. Mahallemizin birlik beraberlik içerisinde olmasıydı, bunu başardığımıza inanıyorum. Bu etkinliğe herkes katıldı, gayet güzel bir etkinlik oldu. Mahalle halkımız eğlendi, güzel bir moral oldu. Biz gerekli izini alarak sokağa çıktık ve sosyal mesafemizi koruyarak bunu gerçekleştirdik. Emniyetten iznimizi alarak bu şekilde hareket ettik” dedi.

Öte yandan, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memurları, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü binası ve Asayiş Şube binası önünde görevlerini yaparken saat 21.00’da tüm Türkiye ile birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.