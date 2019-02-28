Sakar meke kuşu avına 22 bin 266 lira ceza

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, milli park alanında sakar meke kuşu avı yaptığı iddia edilen 3 avcıya 22 bin 266 liralık idari para ve tazminat cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir’de milli park alanında yasak olmasına rağmen ateşli silahlar ile sakar meke kuşu avı yaptığı öne sürülen 3 kişiye toplamda 22 bin 266 liralık idari para ve tazminat cezası kesildi. Beyşehir Gölü Milli Parkı’nda kaçak su kuşu avı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Beyşehir Mili Parklar Şefliği ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göl kıyısında ortak bir çalışma başlattı.Ekipler, mili park sahasındaki göl kıyısında sakar meke avı yaptığı belirlenen S.E., A.N. ile T.N.’yi su kuşlarıyla birlikte suçüstü yakaladı. 26 sakar mekenin avlandığını saptayan ekipler, 3 avcıya toplam 11 bin 840 lira idari para, 10 bin 426 lira da tazminat cezası kesti. Avcılara genel toplamda kesilen ceza miktarı 22 bin 266 liraya ulaştı.

Avda kullanılan silahlar ile avı yapılan göl kıyısında ele geçirilen su kuşlarına ise milli park ekiplerinde el konuldu.