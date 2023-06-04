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Yerel Şakanın sonu mezarda bitti
Yerel

Şakanın sonu mezarda bitti

Yeniakit Publisher
2023-06-04 15:43:00 -
Şakanın sonu mezarda bitti

Bursa'da yaşanan feci olayda, şakalaşma sırasında ateşlenen silah bir çocuğu hayattan kopardı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dün saat 19.30 sıralarında dehşet anlar yaşandı. Mehmet Akif Ersoy Camii avlusunda sohbet için bir araya gelen iki arkadaş aralarında şakalaşmaya başladı.

Bu esnada 17 yaşındaki S.Ç., belinden çıkardığı tabancayla ateşleyince kurşun arkadaşı Utku S.'nin göğsüne isabet etti. Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı genci hemen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

Durumu ağır olan genç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan olayın ardından kaçan şüpheli genç kısa süre içerisinde polis ekiplerince yakalandı.

Öte yandan olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.
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