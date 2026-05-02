Şakanın bedeli ağır oldu! 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi!

Şakanın bedeli ağır oldu! 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi!

Onikişubat ilçesinde arkadaşlarıyla şakalaşırken attığı torpille 92 hektar kızılçam ormanının yanmasına neden olan şahsı çıkarıldığı mahkemece 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Çevreye zarar verenlere acıma yok...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ciğerlerimizi yakan bir olay yaşandı.

28 Temmuz 2024’te Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi Fırnız mevkisindeki ormanda yangın çıktı.

92 HEKTAR ALAN YANDI

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 200 personelin 60 araç, 6 helikopter ve 2 uçakla müdahale ettiği yangın, 18 saatlik çalışma sonunda söndürüldü.

Yangında yaklaşık 697 futbol sahası büyüklüğündeki 92 hektar kızılçam ormanı yandı.

ŞAKALAŞIRKEN ÇIKARDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

İncelemede; piknik yapmak için Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a gelen A.B., O.K., M.S. ve M.E.B.'nin birbirleriyle şakalaşırken M.S.'nin attığı torpilin patlaması sonucu kuru otların tutuşarak yangına neden olduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

43 MİLYON 752 BİNLİK KAMU ZARARI

Yangınla ilgili soruşturma devam ederken, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü de yangınla ilgili hazırladığı raporu Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Raporda, söndürme ve yanan alanın tekrar ağaçlandırma maliyetinin 43 milyon 752 bin lira olduğu belirtilerek, kamu zararının yangına neden olan kişiden tahsil edilmesini talep etti.

