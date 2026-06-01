  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TBMM’nin bu haftaki gündemi belli oldu! Gözler CHP’de olacak Türkiye büyüme rakamları belli oldu Trump, İran ABD ile anlaşmaya varmak istiyor ama… Siyonist istemiyor! Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: ABD İran üslerini vurdu, Kuveyt'e saldırı düzenlendi! Çeşme’de rüşvet ağı patladı! Gizlemek için kullandıkları taktik ifşa oldu Kerkük ile ilgili flaş karar! AK Parti’den açıklama geldi İsrail'e güvenmişlerdi... İbretlik son! Avrupa'dan dikkat çeken itiraf: "AB çöküş yolunda" İran füze üslerini ayağa kaldırdı! Uydu görüntüleri ABD planlarını boşa çıkardı Nedim Şener: Kılıçdaroğlu kılıcı çekti! CHP'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Yerel Sakallı akbaba bakın hangi ilimizde görüldü
Yerel

Sakallı akbaba bakın hangi ilimizde görüldü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Gümüşhane'nin sarp dağlarında görüntülenen nadir sakallı akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin kamerasına yansıdı.

Uzun yıllardır kentteki yaban hayatını takip eden ekipler, dağların efendisi olarak bilinen sakallı akbabayı doğal yaşam alanında görüntülemeyi başardı. Deneyimli personel Yusuf Özkan tarafından çekilen görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan paylaşımda, "Dağların sessizliğine en çok onun bakışı yakışıyor" ifadelerine yer verildi.

Literatürde Gypaetus barbatus olarak bilinen sakallı akbaba, diğer akbaba türlerinden farklı beslenme alışkanlığıyla dikkat çekiyor. Yaşayan canlılara saldırmayan ve leşlerle beslenen türün diyetinin yüzde 90'dan fazlasını kemikler oluşturuyor. Küçük kemikleri tek seferde yutabilen sakallı akbaba, büyük kemikleri ise yüksekten bırakarak parçaladıktan sonra tüketiyor. Bu özelliği sayesinde ekosistemin en önemli temizlikçilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kanat açıklığı yaklaşık 3 metreye ulaşabilen sakallı akbabanın Gümüşhane'de görüntülenmesi, bölgedeki doğal yaşamın ve ekolojik dengenin korunmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Gümüşhane'de kartal yuvası sessizliğini bozdu!
Gümüşhane'de kartal yuvası sessizliğini bozdu!

Yerel

Gümüşhane'de kartal yuvası sessizliğini bozdu!

Gümüşhane'de çevre katliamı! Torul Baraj Gölü'nde çöp adaları oluştu yetkililer sadece izliyor
Gümüşhane'de çevre katliamı! Torul Baraj Gölü'nde çöp adaları oluştu yetkililer sadece izliyor

Yerel

Gümüşhane'de çevre katliamı! Torul Baraj Gölü'nde çöp adaları oluştu yetkililer sadece izliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23