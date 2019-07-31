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SAKA'dan AYM'ye sert tepki: Bu karar şehitlerimizi incitmiştir!

Anayasa Mahkemesi'nin sözde ' Barış Bildirisi' yayınlayan akademisyenlerle ilgili kararına tepki gösteren Stratejist ve Akademisyenler Derneği bir basın açıklaması yayınladı. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Berat Akıncı'nın imzasını taşıyan açıklamada; "Dünyanın hiçbir yerinde terörün bu denli meşrulaştırıldığı bir ortam görülmemiştir. AYM'nin verdiği karar şehitlerimizin ruhunu incitmiştir." ifadeleri kullanıldı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:45
SAKA'dan AYM'ye sert tepki: Bu karar şehitlerimizi incitmiştir!

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

'Barış Bildirisi' adı altında PKK’ya destek niteliğindeki bildiriye imza attığı için yargılanan akademisyenler hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin verdiği 'hak ihlali' kararına yönelik tepkiler devam ediyor.

AYM'nin kararına ilişkin bir açıklama yayınlayan Stratejist ve Akademisyenler Derneği (SAKA), "Dünyanın hiçbir yerinde terörün bu denli meşrulaştırıldığı bir ortam görülmemiştir." ifadelerini kullandı.

'Karar toplumun sinir uçlarıyla oynamaktadır'

SAKA Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Berat Akıncı'nın imzasını taşıyan açıklamada, AYM'nin kararının vicdanları yaraladığına dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde Anayasa Mahkemesi'nin terörü meşrulaştıran bildiriyi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmesi kamuoyu tarafından tartışılmaktadır. Bu bağlamda yüksek mahkemenin aldığı kararın vicdanları yaraladığı ve toplumun sinir uçlarıyla oynayan bir karar olduğu düşünülmektedir. Dünyanın hiçbir yerinde terörün bu denli meşrulaştırıldığı bir ortam görülmemiştir."

'Bildiriye imza atanların üniversitelerden uzaklaştırılmalı'

"Terörle mücadele sarsılmaz bir iradeyle mümkün olabilir." diyen Başkan Akıncı, sözlerine şöyle devam etti:

"Devletin bütünlüğü ve beraberliği ile milletin sarsılmaz iradesine darbe vuran bu karar, şehitlerimizin ruhlarını incitmiştir. Söz konusu bildiri; barış dilinden ziyade terörü destekleyen, onların yaptıkları eylemi meşrulaştıran bir bildiridir. Bu bildiriye vatanın bekasını düşünen hiçbir akademisyenin imza atmaması gerekirdi. Bildiriye imza atanlarınsa devletin iradesi ile toplumun bütünlüğünü sağlama ve vicdanları ayakta tutma adına üniversitelerden hızla uzaklaştırılmaları gerekmektedir.

Stratejist ve Akademisyenler Derneği (SAKA) olarak, Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu kararın yanlış olduğunu kamuoyunun dikkatine sunmaktayız. Bu vesile ile her türlü terör olaylarında kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dileriz. Terörizme karşı mücadele veren tüm güvenlik birimlerimize ve bu mücadeleye fikri destek sunan tüm akademisyenlere ve STK'larımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:45
  1. Ankara
  2. Stratejist ve Akademisyenler Derneği
  3. Barış Bildirisi
  4. Berat Akıncı

YORUM YAZ

  • Efelerdiyarı Efelerdiyarı 41 dk önce
    Devlet Büyükleri bu kararın altında kalmamalı. Gereken derhal yapılmalı...

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