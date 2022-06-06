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Dünya Şaka değil gerçek: İnternetten ücretsiz aldığı koltuğun içinden 36 bin dolar çıktı!
Dünya

Şaka değil gerçek: İnternetten ücretsiz aldığı koltuğun içinden 36 bin dolar çıktı!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kadın, internetten bulduğu ücretsiz kullanılmış koltuğun içinde gizlenmiş 36 bin dolar buldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 19:07:00 -
Şaka değil gerçek: İnternetten ücretsiz aldığı koltuğun içinden 36 bin dolar çıktı!

CNN'e konuşan Vicky Umado, hayatını kaybeden birinin ailesi tarafından internet sitesinden bedava verilen koltuğu alarak evine getirdiğini söyledi.

Umado, "Koltuğu temizlerken yastığın içinde ısı pedlerine benzer katı şeyler hissettim. Çıkarıp baktığımda zarflara gizlenmiş 36 bin dolar tutarında para olduğunu gördüm" dedi.

Parayı iade etmek için koltuğu aldığı aile ile hemen temasa geçen Umado, bunun karşılığında da kendisine 2 bin 200 dolar ödül verildiğini kaydetti.

Umado, ödülle kendisine yeni bir buzdolabı aldığını ve çok mutlu olduğunu ifade etti.

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