Şaka değil gerçek.. Evi çaldılar!

Bursa'da, hafta sonunu geçirmek için aldığı Tiny House, çalınınca sahibi hayretler içinde kaldı. Yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık değerindeki evi ve içindeki eşyaları çalan zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

Şaka gibi olay, Bursa'nın Mudanya ilçesi Eğerce Mahallesinde meydana geldi. K.E. adlı hırsız, değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan tek katlı Tiny House evi ve içindeki malzemeleri çaldı. Evin sahibi geldiğinde evi göremeyince, durumu Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.



Jandarma ekipleri, 8 mahalledeki tüm güvenlik kameralarını izleyerek zanlının K.E. olduğunu tespit etti.

Yapılan operasyonla, Tiny House ev tam ve eksiksiz şekilde sahibi M.E. isimli şahsa teslim edilirken, zanlı K.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.