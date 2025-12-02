  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Şaka değil gerçek.. Evi çaldılar!
Gündem

Şaka değil gerçek.. Evi çaldılar!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şaka değil gerçek.. Evi çaldılar!

Bursa’nın Mudanya ilçesinde hafta sonlarını geçirmek için 1 milyon 200 bin liraya Tiny House satın alan ev sahibi, evi yerinde göremeyince jandarmaya koştu. Evi, içindeki eşyalarla birlikte çalıp götüren hırsız kısa sürede yakalandı.

Bursa'da, hafta sonunu geçirmek için aldığı Tiny House, çalınınca sahibi hayretler içinde kaldı. Yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık değerindeki evi ve içindeki eşyaları çalan zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

Şaka gibi olay, Bursa'nın Mudanya ilçesi Eğerce Mahallesinde meydana geldi. K.E. adlı hırsız, değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan tek katlı Tiny House evi ve içindeki malzemeleri çaldı. Evin sahibi geldiğinde evi göremeyince, durumu Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.


Jandarma ekipleri, 8 mahalledeki tüm güvenlik kameralarını izleyerek zanlının K.E. olduğunu tespit etti.
Yapılan operasyonla, Tiny House ev tam ve eksiksiz şekilde sahibi M.E. isimli şahsa teslim edilirken, zanlı K.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Durduk yere 3 kişi öldü! Ehliyetsiz sürücü dehşeti
Durduk yere 3 kişi öldü! Ehliyetsiz sürücü dehşeti

Gündem

Durduk yere 3 kişi öldü! Ehliyetsiz sürücü dehşeti

Son dakika! Derbi sonrası şok: Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı
Son dakika! Derbi sonrası şok: Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Gündem

Son dakika! Derbi sonrası şok: Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

CHP’li yoldaşlar üzülebilir! DHKP-C’lilerin para kasası patladı
CHP’li yoldaşlar üzülebilir! DHKP-C’lilerin para kasası patladı

Gündem

CHP’li yoldaşlar üzülebilir! DHKP-C’lilerin para kasası patladı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Başlıyoruz
Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Başlıyoruz

Gündem

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Başlıyoruz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23