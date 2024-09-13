Şaka değil gerçek: Ayda 3 milyon lira maaşa bekçi bulamıyorlar!

Yazar Uğur Önver, La Jument'te bekçilik yapmanın ne kadar zorlu olduğu yayımladığı bir video ile takipçileriyle paylaştı.

Yıllık maaşı 1 milyon 200 bin dolar olarak belirtilen yere çalışmaya gidenlerin mesaisi çok çabuk sona eriyor.

Yılda 41 milyon liraya yakın maaş verilen bekçilerin burada 1 yıl boyunca kalması gerekiyor.

1 ay bile kimsenin dayanamadığı deniz feneri bekçiliğinin şartlarını Uğur Önver şu sözlerle anlattı:

"En ufak bir hata hayatınıza mal olabilir. İşe girmeden önce tüm riskleri göz aldığınızı ve olası bir kazada şirketi sorumlu tutmayacağınıza dair bir sözleşme imzalıyorsunuz. Maaşı çok iyi ama yıl boyu burada yaşamanız isteniyor. Fenerin yandığına emin olmanız ve iletişimi sağlamanız. Telsizle oradan geçen gemileri olası bir felaketten kurtaracaksınız. Gemilere kılavuzluk yapacaksınız. Ancak fenerden dışarı çıkamıyorsunuz. Yılda sadece 2 hafta izniniz var. Eşiniz de bu fenerde sizinle kalabilir ama çocukların girmesi yasak. Hastalanırsanız doktor ayağınıza geliyor. Bildiğiniz hapis hayatı yaşıyorsunuz. Asla karaya ayak basamazsınız. Kalanların söylediklerine göre, dev dalga ve fırtınanın sesine dayanamıyorsunuz. İnsan psikolojisini olumsuz etkiliyor. Tam bir kabus haline geliyor. Henüz aylık maaşını kazanabilen çıkmadı. En fazla 9 gün çalışan oldu. Geçici işçiler de kaldıkları her gün için bin dolar kazanıyorlar."