Sait Uçar kimdir? Sait Uçar hastalığı neydi neden öldü?

Sait Uçar hastalığı neydi neden öldü? Karadeniz müziği temsilcilerinden kemençe sanatçısı Sait Uçar yaşamını yitirdi. Uzun süredir kanser hastalığıyla mücadele edenle ilgili acı haberi menajeri Naz Özcan verdi. Özcan yaptığı açıklamada, "Sanatım Çınar’ımız canımız Sait uçarı kaybettik. Mekânı cennet olsun. Allah bizlere ve sevenleri sabır versin” ifadeleri kullandı.

Sait Uçar kimdir?

Sait Uçar 3 Nisan 1962'de Trabzon Hamsiköy'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Hamsiköy İlköğretim okulunda tamamladı. Öğrenimine Trabzon Ticaret Lisesinde devam etti.

Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Radyosunda devam etti. Daha sonra TRT'nin açmış olduğu ses ve saz sınavına katıldı. İlk albümü "Tütmezdi Bacaları" 1980 yılında Harika Müzik Yapım’dan çıkardı.