Şair yazar Halil El şiirleriyle Kudüs’ün sesi oldu: “Mukaddes Kudüs Yaralı Gazze” raflardaki yerini aldı

Şair ve yazar Halil El, uzun yıllardır kalemini mazlum coğrafyaların sesi kılmaya adadığı yeni şiir kitabı “Mukaddes Kudüs Yaralı Gazze” ile okurla buluştu.

Eser, Filistin topraklarında yaşanan acıların, direnişin ve inancın mısralara dökülmüş halini sunuyor. Kitapta, Siyonist İsrail’in kuruluşundan bugüne kadar Filistin halkına ve Gazzeli Müslümanlara yönelik uyguladığı zulüm, katliam ve işgal politikaları; şairin derin bir vicdan ve iman penceresinden dile geliyor.

Her şiir, hem bir ağıt hem de bir dua gibi… Kudüs’ün mukaddesliğini, Gazze’nin direnişini, Filistinli çocukların gözyaşlarını anlatırken; aynı zamanda ümmetin suskunluğuna da bir çağrı niteliği taşıyor. Halil El’in güçlü dili, yer yer hüzünle, yer yer umutla örülmüş dizelerinde Kudüs’ün minarelerinden, Gazze’nin yıkık sokaklarından yankılanan bir özgürlük sesi yükseliyor.

“Mukaddes Kudüs Yaralı Gazze”, yalnızca bir şiir kitabı değil; bir vicdanın, bir direnişin ve bir ümmet bilincinin edebi manifestosu olarak raflardaki yerini aldı. İnancın, vicdanın ve insanlığın sınandığı coğrafyalardan yükselen bu şiirler, okuyucusunu hem hüzne hem de direnişin onuruna davet ediyor.