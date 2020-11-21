Şair Alaaddin Soykan hayatını kaybetti

Şair ve yazar Alaaddin Soykan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Son yolculuğuna uğurlandı

"Doru Özlem", "Beşpınar" ve "Vay Kara Sevdam" şiir kitaplarını kaleme alan şair Alaaddin Soykan 77 yaşında vefat etti. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Soykan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Tozaklı Yolu Mezarlığı'na defnedildi.

Şair ve yazar Arif Dülger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alaaddin Soykan'ın kuytu kelimelerin usul sesli şairi olduğuna dikkati çekerek, "Cüzdanında para yerine sayfa sayfa şiirler taşıdı hayatı boyunca. 1943'te, Pınarhisar İlçesine bağlı Kurudere köyünde başlayıp, hafızlık talimiyle İstanbul Gaziosmanpaşa'da, askerlikle Ankara'da, memuriyetle Kırklareli'nin bazı ilçelerinde, zaman zaman bozulan sağlığıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde devam eden garip ve çileli bir hayatı oldu." dedi.

Soykan'ın yayımlanan ilk şiiri "Ankara Aşk Kokar"ı kendisinden defalarca dinlediğini belirten Dülger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayatı gibi şiiri de, soyut düzlemde, imgesel ve fakat aşk dolu bir 'Doru Özlem'di. Son derece vakurdu, kimseyi incitmedi. Fakat kendisi incine incine, yalnızlık içinde bir ömür sürdü. Dünyevi nimetlerden mahrum ve hakikatte sessiz ve mazlumdu. Türkçenin en bilinmedik kelimelerini yüreğinden şırıl şırıl akıtan, Türkçenin 'Yunus kokan' uzlet köşesiydi. 21 Kasım'da maveraya uğurladık. Mekanı cennet olsun."

"Şiirlerini el yazısıyla yazar gönderirdi"

Şair ve yazar Mürsel Sönmez ise Soykan'ı çağdaş Türk şiirinin münzevi şairi olarak tanımladığını belirterek, "Kendi dünyasında yaşayan, bu yalnızlığı kimsenin üzerine fatura etmeyen bir şairdi. Kendine özgü bir şiir sesi vardı. Şiirlerini hep el yazısıyla yazıp edebiyat dergilerine gönderirdi." dedi.

Sönmez, Soykan'ın şiirde dili yeni bir kıvamla kullandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kendi dünyasında yaşadığı münzeviliği kimsenin üzerine yıkmaması çok önemliydi. Ruh dünyasında iç zenginlikler barındıran bir şairdi. Soykan marjinal bir şairdi ama marjinallikten şöhret devşirmeye çalışmadı. Çok özgün bir şiiri vardı. Edebiyat araştırmacıları onun şiiri üzerine düşerlerse Mavera dergisinden beri 20. yüzyılın yaralı seslerinden birisi olduğunu da anlayacaklardır."

Alaaddin Soykan kimdir?

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 10 Mart 1943'te dünyaya gelen şair, ilkokuldan sonra İstanbul'da bir Kur'an kursuna devam ederek hafız oldu.

Tekirdağ'da imam hatiplik, maliye ve nüfus müdürlüklerinde memurluk, kaymakamlık yazı işleri müdürlüğü gibi görevlerde bulunan Soykan, 1981 yılında emekliliğe ayrıldı.

Şiirleri Hareket, Mavera, Varlık, Soyut, Türk Dili, Somut, ve Aylık Dergi gibi dergilerde yayınlanan şair, 1988'de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin açtığı yarışmada "Güzel İstanbul" isimli şiiriyle mansiyon ödülüne layık görüldü.

Alaaddin Soykan, "Gül Çocuk" dergisinin düzenlediği yarışmada ise jüri özel ödülünü kazandı.