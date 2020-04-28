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Spor

Saint-Etienne'in efsane ismi Robert Herbin yaşamını yitirdi

2020-04-28 10:30:19 -
Saint-Etienne'in efsane ismi Robert Herbin yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Saint-Etienne'in efsane isimlerinden Robert Herbin, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Herbin'in akciğer ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle kaldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen Herbin, Saint-Etienne ile 1957-1972 yıllarındaki futbolculuk döneminde 5, 1972-1983 ve 1987-1990 senelerindeki teknik direktörlük kariyerinde ise 4 kez Ligue 1'de şampiyonluk elde etti.

Ayrıca Herbin, Saint-Etienne'i 1975-1976 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda finale taşımıştı.

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