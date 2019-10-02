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Saint-Etienne Wolfsburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi I Grubu

UEFA Avrupa Ligi'nde perde 2. hafta maçlarıyla yeniden açılıyor. UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Feyenoord sahasında Wolfsburg'u ağırlayacak. Peki, Saint-Etienne Wolfsburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maçları saat kaçta ne zaman? UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

02 Ekim 2019 Çarşamba 19:41
Saint-Etienne Wolfsburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi I Grubu

UEFA Avrupa Ligi'nde perde 2. hafta maçlarıyla yeniden açılıyor. UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Feyenoord sahasında Wolfsburg'u ağırlayacak. Peki, Saint-Etienne Wolfsburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maçları saat kaçta ne zaman? UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Saint-Etienne Wolfsburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Saint-Etienne Wolfsburg UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçı yarın saat 19.55'te başlayacak. Mücadelenin Türkiye'de yayını bulunmamaktadır.

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

3 Ekim Perşembe

17.50 Astana (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan) (beIN SPORTS 2)

19.55 Young Boys (İsviçre) - Rangers (İskoçya) (Yayın yok)

19.55 Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz) (beın Connect)

19.55 CSKA Moskova (Rusya) - Espanyol (İspanya) (Yayın yok)

19.55 Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan) (Yayın yok)

19.55 Saint-Etienne (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)(Yayın yok)

19.55 Olexandriya (Ukrayna) - Gent (Belçika)(Yayın yok)

19.55 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Borussia Mönchengladbach (beIN SPORTS 2)

19.55 Wolfsberger (Avusturya) - Roma (İtalya) (beIN MAX 1)

19.55 Beşiktaş (Türkiye) - Wolverhampton (İngiltere)(beIN SPORTS 1)

19.55 Braga (Portekiz) - Slovan Bratislava (Slovakya)(beın Connect)

19.55 AZ Alkmaar (Hollanda) - Manchester United (İngiltere) (beIN MAX 2)

22.00 Sevilla (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)(Yayın yok)

22.00 Dudelange (Lüksemburg) - Karabağ (Azerbaycan)(Yayın yok)

22.00 Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)(Yayın yok)

22.00 Lugano (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna)(Yayın yok)

22.00 Trabzonspor (Türkiye) - Basel (İsviçre)(beIN SPORTS 1)

22.00 Krasnodar (Rusya) - Getafe (İspanya)(beIN SPORTS 2)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - LASK (Avusturya)(Yayın yok)

22.00 Rosenborg (Norveç) - PSV (Hollanda)(beın Connect)

22.00 Celtic (İskoçya) - Cluj (Romanya)(Yayın yok)

22.00 Lazio (İtalya) - Rennes (Fransa)(beIN MAX 2)

22.00 Arsenal (İngiltere) - Standard Liege (Belçika)(beIN MAX 1)

22.00 Vitoria (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya)(Yayın yok)

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 19:41
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