Saint-Etienne Wolfsburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi I Grubu
UEFA Avrupa Ligi'nde perde 2. hafta maçlarıyla yeniden açılıyor. UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Feyenoord sahasında Wolfsburg'u ağırlayacak. Peki, Saint-Etienne Wolfsburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maçları saat kaçta ne zaman? UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...02 Ekim 2019 Çarşamba 19:41
UEFA Avrupa Ligi'nde perde 2. hafta maçlarıyla yeniden açılıyor. UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Feyenoord sahasında Wolfsburg'u ağırlayacak. Peki, Saint-Etienne Wolfsburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maçları saat kaçta ne zaman? UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Saint-Etienne Wolfsburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Saint-Etienne Wolfsburg UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçı yarın saat 19.55'te başlayacak. Mücadelenin Türkiye'de yayını bulunmamaktadır.
UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
3 Ekim Perşembe
17.50 Astana (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan) (beIN SPORTS 2)
19.55 Young Boys (İsviçre) - Rangers (İskoçya) (Yayın yok)
19.55 Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz) (beın Connect)
19.55 CSKA Moskova (Rusya) - Espanyol (İspanya) (Yayın yok)
19.55 Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan) (Yayın yok)
19.55 Saint-Etienne (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)(Yayın yok)
19.55 Olexandriya (Ukrayna) - Gent (Belçika)(Yayın yok)
19.55 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Borussia Mönchengladbach (beIN SPORTS 2)
19.55 Wolfsberger (Avusturya) - Roma (İtalya) (beIN MAX 1)
19.55 Beşiktaş (Türkiye) - Wolverhampton (İngiltere)(beIN SPORTS 1)
19.55 Braga (Portekiz) - Slovan Bratislava (Slovakya)(beın Connect)
19.55 AZ Alkmaar (Hollanda) - Manchester United (İngiltere) (beIN MAX 2)
22.00 Sevilla (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)(Yayın yok)
22.00 Dudelange (Lüksemburg) - Karabağ (Azerbaycan)(Yayın yok)
22.00 Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)(Yayın yok)
22.00 Lugano (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna)(Yayın yok)
22.00 Trabzonspor (Türkiye) - Basel (İsviçre)(beIN SPORTS 1)
22.00 Krasnodar (Rusya) - Getafe (İspanya)(beIN SPORTS 2)
22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - LASK (Avusturya)(Yayın yok)
22.00 Rosenborg (Norveç) - PSV (Hollanda)(beın Connect)
22.00 Celtic (İskoçya) - Cluj (Romanya)(Yayın yok)
22.00 Lazio (İtalya) - Rennes (Fransa)(beIN MAX 2)
22.00 Arsenal (İngiltere) - Standard Liege (Belçika)(beIN MAX 1)
22.00 Vitoria (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya)(Yayın yok)
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