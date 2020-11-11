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Aktüel Sailing Cup için geri sayım başladı
Aktüel

Sailing Cup için geri sayım başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 11:40:48 -
Sailing Cup için geri sayım başladı

İSTANBUL (AA) - Her yıl boğazda görsel bir şölene dönüşen "BAU Bosphorus Sailing Cup", onlarca yelkenlinin katılımıyla start alıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un kalbinde yer alan kampüsü ile birbirinden önemli birçok etkinliğe imza atan üniversite, "BAU Bosphorus Sailing Cup"a 8'inci kez ev sahipliği yapıyor.

"BAU Bosphorus Sailing Cup", Asya ve Avrupa kıtalarının buluşma noktası olan İstanbul Boğazı'nda onlarca yelkenliye ev sahipliği yapacak.

14 Kasım Cumartesi günü 11.00'de BAU Beşiktaş Güney Kampüsü önünden kalkacak yelkenliler, Anadolu Hisarı'ndan dönüş alarak yarışı Beşiktaş'ta bitirecek.

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