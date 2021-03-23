Said Nursi’yi rahmetle anıyoruz

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83 yıllık ömrünün büyük bir kısmını Sibirya’da esaret, Türkiye’de de hapis ve sürgünle geçiren Nursi, 130 parçadan ve 6 bin sayfadan oluşan Risale-i Nur Külliyatını sürgünde yazdı. Risale-i Nur’un müellifi olarak tanınan Said Nursi’nin milyonlarca seveni bulunuyor. Risale-i Nur Külliyatı, güncel meselelerin yanı sıra, sosyal, siyasal, ekonomik ve eğitim gibi birçok alanda insanlığa ışık tutmaya devam ediyor.