Said Nursi’yi rahmetle anıyoruz
Ömrünü İslâm dâvâsına adayan ve bu uğurda görülmemiş çilelere göğüs geren 20. Asrın en büyük alimlerinden Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri vefatının 61. yıldönümünde rahmetle yâd ediliyor. Nursî, 2. Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminin önde gelen İslâm mütefekkirlerinden birisi.
Haber Merkezi
83 yıllık ömrünün büyük bir kısmını Sibirya’da esaret, Türkiye’de de hapis ve sürgünle geçiren Nursi, 130 parçadan ve 6 bin sayfadan oluşan Risale-i Nur Külliyatını sürgünde yazdı. Risale-i Nur’un müellifi olarak tanınan Said Nursi’nin milyonlarca seveni bulunuyor. Risale-i Nur Külliyatı, güncel meselelerin yanı sıra, sosyal, siyasal, ekonomik ve eğitim gibi birçok alanda insanlığa ışık tutmaya devam ediyor.