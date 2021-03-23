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Gündem Said Nursi’yi rahmetle anıyoruz
Gündem

Said Nursi’yi rahmetle anıyoruz

Ömrünü İslâm dâvâsına adayan ve bu uğurda görülmemiş çilelere göğüs geren 20. Asrın en büyük alimlerinden Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri vefatının 61. yıldönümünde rahmetle yâd ediliyor. Nursî, 2. Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminin önde gelen İslâm mütefekkirlerinden birisi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 09:41:00 -
Said Nursi’yi rahmetle anıyoruz

 Haber Merkezi 

83 yıllık ömrünün büyük bir kısmını Sibirya’da esaret, Türkiye’de de hapis ve sürgünle geçiren Nursi, 130 parçadan ve 6 bin sayfadan oluşan Risale-i Nur Külliyatını sürgünde yazdı. Risale-i Nur’un müellifi olarak tanınan Said Nursi’nin milyonlarca seveni bulunuyor. Risale-i Nur Külliyatı, güncel meselelerin yanı sıra, sosyal, siyasal, ekonomik ve eğitim gibi birçok alanda insanlığa ışık tutmaya devam ediyor.

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