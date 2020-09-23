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Aktüel Saib Ureykat: "Fetih ile Hamas'ın Türkiye'deki toplantısında seçimler ele alındı"
Aktüel

Saib Ureykat: "Fetih ile Hamas'ın Türkiye'deki toplantısında seçimler ele alındı"

Yeniakit Publisher
2020-09-23 19:11:27 -
Saib Ureykat: "Fetih ile Hamas'ın Türkiye'deki toplantısında seçimler ele alındı"

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Fetih Hareketi ile Hamas'ın Türkiye'de gerçekleştirdiği toplantılarda, Filistin'de genel seçimlerin yapılması üzerine odaklanıldığını söyledi.

"Filistin'in Sesi" radyosuna açıklamalarda bulunan Ureykat, "Fetih Hareketi ve Hamas'ın Türkiye'de gerçekleştirdiği toplantılarda, Filistin'de genel seçimlerin yapılması üzerine odaklanıldı." dedi.

Ureykat, Fetih heyetinin, Hamas heyetinden Filistin'de genel seçimlerin yapılması onayını alarak Batı Şeria'ya döneceğini ifade etti.

Hamas'ın onayı alınır alınmaz Batı Şeria'da ve Gazze Şeridi'nde seçimlerin tarihini belirlemek için Devlet Başkanlığı Kararnamesi yayınlanacağını aktaran Ureykat, şu an seçime ve Filistin halkının iradesine odaklanıldığını kaydetti.

Konuyla ilgili Hamas'tan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Dün Türkiye'de Hamas heyeti ile Fetih Hareketi heyeti arasında bir dizi görüşmeler başlamıştı.

Görüşmelerde Fetih heyetine Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril Er-Rucub, Hamas heyetine ise Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri başkanlık ediyor.

Filistin'de en son genel seçim 2006'da yapılmıştı ve Hamas seçimden zaferle çıkmıştı, 2005'te yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerini ise Mahmud Abbas kazanmıştı.

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