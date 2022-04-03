Mübarek ramazan ayıyla birlikte orucun hangi hallerde bozulup hangi hallerde bozulmayacağı konusu araştırılmaya başlandı. Peki, sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?

Sahurda ezan okunurken su içilir mi?

Ramazan ayında en çok merak edilen araştırılan konuların başında ‘Ezan okunurken su içilir mi?’ konusu geliyor. Sahura geç kalkanlar ya da imsak vaktini unutanlar su içmeyi en son dakikalara bırakıyor. Tam ezan okunurken su içmek istelenler ise bu durumun uygun olup olmadığını araştırıyor.

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.