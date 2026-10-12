  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
40 gün sonra yeniden üniversite hastanesine geldi! Cem Yılmaz Çanakkale’de sağlık kontrolünden geçti Türk savaş uçakları teyakkuzda: Avrupa ülkesi '7/24 uçuyorlar' diyerek duyurdu 'Beni kucakladılar' diyerek duyurdu: Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray itirafı Halit Refiğ kabri başında anıldı: Esenler Belediyesi'nden vefa... Uyku, sıvı kaybı ve günlük düzen: Baş ağrınız aniden şiddetleniyorsa dikkat! HAVELSAN’dan insansız sistemlerde devrim! Mavi Vatan ve göklerde ortak operasyon! O köy okulunun tek öğrencisi! Artık Gizem öğretmene emanet Doğu Karadeniz'in bağrından tarih fışkırdı: 2 bin 300 yıllık devasa kalede Dionysos ve Pan kültü ortaya çıkarıldı! Aşırı yağışlar ilçeyi felç etti! Araçlar suya gömüldü! 'Manisa olacak' diye aylarca oyalayıp durdular: BYD Türkiye yerine o ülkeyi seçti
Spor
5
Yeniakit Publisher
'Beni kucakladılar' diyerek duyurdu: Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray itirafı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'Beni kucakladılar' diyerek duyurdu: Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray itirafı

Galatasaray'dan Udinese'ye transfer olan Nicolo Zaniolo, İtalyan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - 'Beni kucakladılar' diyerek duyurdu: Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray itirafı

İtalyan basınına konuşan Nicolo Zaniolo İtalyan basınına Galatasaray'a dair itirafta bulundu. Rafael Leao'dan övgüyle bahseden Zaniolo kendisini en çok etkileyen statlar arasında Galatasaray'ın stadını gösterdi.

#2
Foto - 'Beni kucakladılar' diyerek duyurdu: Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray itirafı

Zaniolo'nun açıklamaları şöyle: -Bu yaz Galatasaray’dan transfer edildikten sonra sözleşme yenileme konusundaki tartışmalar oldu. Milan gibi diğer kulüplerle adının anıldığı söylentiler ne kadar doğruydu ve Udinese'de kalmaya karar vermene ne sebep oldu?" sorusuna cevap veren İtalyan futbolcu, "Biraz çalkantılı bir yaz oldu ve bu da beni düşünmeye sevk etti. Ne istediğimi gerçekten anlamamı sağladı. Niyetim her zaman burada kalmaktı çünkü burada olmaktan keyif alıyorum. Udinese benim için bir aile gibi; beni kucakladılar, desteklediler ve her konuda yardımcı oldular. Bu kulübe karşı büyük bir aidiyet duygusu ve minnettarlık besliyorum. Futbolda sözleşmeler konusunda pek çok dinamik vardır... Küçük bir pazarlık süreci yaşandı ama neyse ki her şey olumlu sonuçlandı.

#3
Foto - 'Beni kucakladılar' diyerek duyurdu: Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray itirafı

-İyi bir sezon geçirdiğinizde, büyük kulüplerle adınızın anılması normaldir ama ben Udinese'den haber bekledim. Onların niyeti beni tutmaktı ve şimdi sahada bu güveni boşa çıkarmamak bana düşüyor.

#4
Foto - 'Beni kucakladılar' diyerek duyurdu: Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray itirafı

-Her zaman kısa vadeli hedefler belirlerim. Şu anda tek istediğim sahaya geri dönmek ve Udinese ile kendi seviyemde mücadele etmek. En büyük hayalim, İtalya ile Dünya Kupası'nda oynamak. -Kulüp olarak hedefimiz, geçen yılki 50 puanı yakalamak ya da aşmak. Alçakgönüllü olmalıyız. Şunu söyleyeyim, elbette şampiyon olmak istiyoruz ama bunu isteyen tek takım biz değiliz... Takımımız güçlü, harika işler başarabiliriz, ancak başka birçok iyi donanımlı takım var, bu yüzden gerçekçi olmalıyız.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hasan Basri Yalçın, ‘Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçecek’ demişti! Hangisi olduğunu Ahmet Hakan açıkladı
Gündem

Hasan Basri Yalçın, ‘Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçecek’ demişti! Hangisi olduğunu Ahmet Hakan açıkladı

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın’ın ‘Yakında bir büyükşehir Belediyesi daha AK Part..
Dr. Eray Güçlüer’den KAAN’ın motoruna dikkat çeken çıkış: Türkiye iki koldan geleceğe hazırlanıyor
Gündem

Dr. Eray Güçlüer’den KAAN’ın motoruna dikkat çeken çıkış: Türkiye iki koldan geleceğe hazırlanıyor

Akşam yazarı Dr. Eray Güçlüer, Türkiye’nin millî muharip uçağı KAAN için yürütülen yerli motor çalışmalarını köşesine taşıdı. TEI’nin 35 bin..
Antalya’dan otobüse binip Konya’ya gitti! Polise anlattıkları korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Yerel

Antalya’dan otobüse binip Konya’ya gitti! Polise anlattıkları korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşanan korkunç olay, yüzlerce kilometre uzakta yapılan itirafla ortaya çıktı. Antalya’dan ayrılarak otobüsle Ko..
Suudi Arabistan'da Kral Halid Havalimanı yine hedef alındı!
Gündem

Suudi Arabistan'da Kral Halid Havalimanı yine hedef alındı!

Dün 12 kişinin hayatını kaybettiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı bugün yeniden hedef alınd..
MSB acı haberi duyurdu! 1 şehidimiz var
Gündem

MSB acı haberi duyurdu! 1 şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş'..
Riyad'daki kanlı saldırı anı kameralarda! Sivil terminale füze yağdırdılar...
Dünya

Riyad'daki kanlı saldırı anı kameralarda! Sivil terminale füze yağdırdılar...

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği ve 12 kişinin ha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23