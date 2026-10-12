'Beni kucakladılar' diyerek duyurdu: Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray itirafı

Zaniolo'nun açıklamaları şöyle: -Bu yaz Galatasaray’dan transfer edildikten sonra sözleşme yenileme konusundaki tartışmalar oldu. Milan gibi diğer kulüplerle adının anıldığı söylentiler ne kadar doğruydu ve Udinese'de kalmaya karar vermene ne sebep oldu?" sorusuna cevap veren İtalyan futbolcu, "Biraz çalkantılı bir yaz oldu ve bu da beni düşünmeye sevk etti. Ne istediğimi gerçekten anlamamı sağladı. Niyetim her zaman burada kalmaktı çünkü burada olmaktan keyif alıyorum. Udinese benim için bir aile gibi; beni kucakladılar, desteklediler ve her konuda yardımcı oldular. Bu kulübe karşı büyük bir aidiyet duygusu ve minnettarlık besliyorum. Futbolda sözleşmeler konusunda pek çok dinamik vardır... Küçük bir pazarlık süreci yaşandı ama neyse ki her şey olumlu sonuçlandı.