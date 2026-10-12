'Beni kucakladılar' diyerek duyurdu: Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray itirafı
Galatasaray'dan Udinese'ye transfer olan Nicolo Zaniolo, İtalyan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Galatasaray'dan Udinese'ye transfer olan Nicolo Zaniolo, İtalyan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İtalyan basınına konuşan Nicolo Zaniolo İtalyan basınına Galatasaray'a dair itirafta bulundu. Rafael Leao'dan övgüyle bahseden Zaniolo kendisini en çok etkileyen statlar arasında Galatasaray'ın stadını gösterdi.
Zaniolo'nun açıklamaları şöyle: -Bu yaz Galatasaray’dan transfer edildikten sonra sözleşme yenileme konusundaki tartışmalar oldu. Milan gibi diğer kulüplerle adının anıldığı söylentiler ne kadar doğruydu ve Udinese'de kalmaya karar vermene ne sebep oldu?" sorusuna cevap veren İtalyan futbolcu, "Biraz çalkantılı bir yaz oldu ve bu da beni düşünmeye sevk etti. Ne istediğimi gerçekten anlamamı sağladı. Niyetim her zaman burada kalmaktı çünkü burada olmaktan keyif alıyorum. Udinese benim için bir aile gibi; beni kucakladılar, desteklediler ve her konuda yardımcı oldular. Bu kulübe karşı büyük bir aidiyet duygusu ve minnettarlık besliyorum. Futbolda sözleşmeler konusunda pek çok dinamik vardır... Küçük bir pazarlık süreci yaşandı ama neyse ki her şey olumlu sonuçlandı.
-İyi bir sezon geçirdiğinizde, büyük kulüplerle adınızın anılması normaldir ama ben Udinese'den haber bekledim. Onların niyeti beni tutmaktı ve şimdi sahada bu güveni boşa çıkarmamak bana düşüyor.
-Her zaman kısa vadeli hedefler belirlerim. Şu anda tek istediğim sahaya geri dönmek ve Udinese ile kendi seviyemde mücadele etmek. En büyük hayalim, İtalya ile Dünya Kupası'nda oynamak. -Kulüp olarak hedefimiz, geçen yılki 50 puanı yakalamak ya da aşmak. Alçakgönüllü olmalıyız. Şunu söyleyeyim, elbette şampiyon olmak istiyoruz ama bunu isteyen tek takım biz değiliz... Takımımız güçlü, harika işler başarabiliriz, ancak başka birçok iyi donanımlı takım var, bu yüzden gerçekçi olmalıyız.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23