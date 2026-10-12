40 gün sonra yeniden üniversite hastanesine geldi! Cem Yılmaz Çanakkale’de sağlık kontrolünden geçti

Yılmaz, İstanbul'da da peyderpey dışarı çıktığı zaman bazı kişilerin kendisine, "Yeter, artık senin şu sağlık problemlerinden. Benim amcamın oğlu açık kalp ameliyatı oldu. Geçen hafta yürüyordu. Seninki amma uzun sürdü." dediğini ifade eden Yılmaz, "Ben kurallara uymaya çalışıyorum. Öyle bir serserilik yapmıyorum. Onun için birazcık zamana ihtiyacım var. İyi ki filmi bu olaydan önce bitirmişim. Güzel takvime denk geldi. Tam film bitti, bununla uğraştık." dedi.