40 gün sonra yeniden üniversite hastanesine geldi! Cem Yılmaz Çanakkale’de sağlık kontrolünden geçti
Sanatçı Cem Yılmaz, sağlık kontrolü için geldiği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Nükleer Tıp Merkezi'nde Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (kalp kasının yeterince kanlanıp kanlanmadığını ölçen, nükleer tıp alanında kullanılan cerrahisiz görüntüleme testi) çektirdi. ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanı ve Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra Usta, "İki aşamalı testimizi yaptık. Kalp krizi geçirmediği diğer damarların kalbini iyi beslediğini gördük. Beklediğimiz gibi güzel bir kalp sintigrafisi sonucuyla karşılaştık" dedi.