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40 gün sonra yeniden üniversite hastanesine geldi! Cem Yılmaz Çanakkale’de sağlık kontrolünden geçti

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40 gün sonra yeniden üniversite hastanesine geldi! Cem Yılmaz Çanakkale’de sağlık kontrolünden geçti

Sanatçı Cem Yılmaz, sağlık kontrolü için geldiği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Nükleer Tıp Merkezi'nde Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (kalp kasının yeterince kanlanıp kanlanmadığını ölçen, nükleer tıp alanında kullanılan cerrahisiz görüntüleme testi) çektirdi. ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanı ve Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra Usta, "İki aşamalı testimizi yaptık. Kalp krizi geçirmediği diğer damarların kalbini iyi beslediğini gördük. Beklediğimiz gibi güzel bir kalp sintigrafisi sonucuyla karşılaştık" dedi.

#1
Foto - 40 gün sonra yeniden üniversite hastanesine geldi! Cem Yılmaz Çanakkale’de sağlık kontrolünden geçti

Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde 29 Ağustos'ta geçirdiği kalp krizi sonrası anjiyosunun yapıldığı ÇOMÜ Hastanesi'ne geldi. Burada anjiyosunu gerçekleştiren ÇOMÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit ile bir araya gelen Yılmaz daha sonra Nükleer Tıp Merkezi'nde Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi çektirdi.

#2
Foto - 40 gün sonra yeniden üniversite hastanesine geldi! Cem Yılmaz Çanakkale’de sağlık kontrolünden geçti

Yılmaz, hastanedeki işleminin tamamlanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 gün önce ÇOMÜ Hastanesi'ne ambulansla geldiğini hatırlattı. Herkesin endişelendiği bir kalp krizi geçirdiğini belirten Yılmaz, "Bugün de 40'ıncı günde kontrol için geldim. Yani kalbin durumu ne diye bakmaya geldik. Durumum iyi Allah'a şükür. Zor bir şey atlattığım için biraz dikkat etmem lazım. Sigarayı bıraktım, ilaçlarımı düzenli alıyorum, egzersizimi yapıyorum." diye konuştu.

#3
Foto - 40 gün sonra yeniden üniversite hastanesine geldi! Cem Yılmaz Çanakkale’de sağlık kontrolünden geçti

Yılmaz, İstanbul'da da peyderpey dışarı çıktığı zaman bazı kişilerin kendisine, "Yeter, artık senin şu sağlık problemlerinden. Benim amcamın oğlu açık kalp ameliyatı oldu. Geçen hafta yürüyordu. Seninki amma uzun sürdü." dediğini ifade eden Yılmaz, "Ben kurallara uymaya çalışıyorum. Öyle bir serserilik yapmıyorum. Onun için birazcık zamana ihtiyacım var. İyi ki filmi bu olaydan önce bitirmişim. Güzel takvime denk geldi. Tam film bitti, bununla uğraştık." dedi.

#4
Foto - 40 gün sonra yeniden üniversite hastanesine geldi! Cem Yılmaz Çanakkale’de sağlık kontrolünden geçti

Cem Yılmaz, ÇOMÜ Hastanesi'nin kendisi için önemine değinerek, "Hastanemiz artık benim hem maddi hem manevi hastanem oldu. Üniversitemize inşallah ne faydam dokunursa elimden geleni yapmaya çalışacağım. Böyle çocuksu bir vaat değil yani ama dişe dokunur bir faydam dokunursa her zaman hizmetinizdeyim." ifadesini kullandı.

#5
Foto - 40 gün sonra yeniden üniversite hastanesine geldi! Cem Yılmaz Çanakkale’de sağlık kontrolünden geçti

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Dekanı ve Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra Usta da Yılmaz'ın 29 Ağustos'ta ÇOMÜ Hastanesi'ne hızlıca transfer edilmesinin ardından Prof. Dr. Ercan Akşit ve ekibince anjiyosunun yapıldığını ve stent takıldığını anımsattı.

#6
Foto - 40 gün sonra yeniden üniversite hastanesine geldi! Cem Yılmaz Çanakkale’de sağlık kontrolünden geçti

Bugün de kalbin beslenmesinde diğer damarlar açısından herhangi bir şeye ihtiyaç olup olmadığını anlamak için Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi'nin yapıldığını belirten Usta, şunları kaydetti: "Kendisine iki aşamalı testimizi yaptık. Kalp krizi geçirmediği diğer damarların kalbini iyi beslediğini gördük. Beklediğimiz gibi güzel bir kalp sintigrafisi sonucuyla karşılaştık. Görüntüleri değerlendirdik. Bundan sonrasında kendisinin takibine devam edeceğiz."

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