Uyku, sıvı kaybı ve günlük düzen: Baş ağrınız aniden şiddetleniyorsa dikkat!

Hava şartlarıyla beliren her baş ağrısının migren anlamına gelmeyeceğini vurgulayan Uzm. Dr. Ateş, “Hava değişimi migreni olan birinde atağı tetikleyebilir ancak daha önce hiç baş ağrısı yaşamamış bir kişide durup dururken migren başlatmaz. Hava durumundan bağımsız olarak ani başlayan ve hayatı sekteye uğratan ağrılarda mutlaka hekime başvurulmalıdır. Tanı hava durumuna göre değil, ayrıntılı klinik tabloya göre konur. Migren ağrısı genellikle orta-şiddetli düzeyde, zonklayıcı vasıfta olup merdiven çıkma gibi rutin hareketlerle artar. Genellikle tek taraflıdır fakat iki taraflı da olabilir; tabloya bulantı, kusma, ışık ve ses hassasiyeti eşlik eder. Müdahale edilmeyen tipik bir atak 4 ila 72 saat sürebilir” diye konuştu.