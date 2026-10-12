Uyku, sıvı kaybı ve günlük düzen: Baş ağrınız aniden şiddetleniyorsa dikkat!
Sıcaklık ve atmosfer basıncındaki değişimlerle migren atakları arasında ilişki olduğunu gösteren çalışmalar olsa da bu ilişkinin herkeste aynı işlemediğini belirten Dr. Aslı Ateş, “Sonbaharda hava koşullarındaki değişiklikler bazı kişilerde atağın ortaya çıkmasını kolaylaştırsa da migren biyolojisi kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Üstelik sıcak ve nemli havalarda sıvı kaybı, uykunun bozulması veya günlük düzenin değişmesi gibi başka faktörler de devreye girebilir” dedi.