Sahurda bugün ne yapsam? Sahur için tarif önerileri

11 ayın sultanı ramazanda mutfaklarda sahur telaşı bitmez. Keyifle donansın diye sahur sofraları, pratik, lezzetli ve farklı tatların arayışına girilir. Sizi düşünmekten kurtaracak seçenekler sunalım diye bir liste hazırladık. Hangisi damak tadınıza daha uygun, hangisi sizin için daha pratikse, bu sahur sofranızın renkli tarifleri de bizden gelsin. İşte hepsi birbirinden lezzetli, yapılışı kolay ve tok tutacak sahur tariflerimiz…

Patatesli Yumurta Tarifi

Yapılışı:

Patatesleri küp küp doğrayıp, kızgın yağda kızartın.

Patatesler kızarınca fazla yağını süzdürüp tuz serpin.

Daha sonra üzerine 2 yumurta kırıp karıştırın.

Yumurtalar pişince, pul biber ve kekik serperek servis yapabilirsiniz, afiyet olsun.

Peynirli yufka böreği

Malzemeleri:

2 su bardağı ufalanmış peynir



3 adet yumurta



1 su bardağı süt



Yarım su bardağı sıvı yağ



Yarımşar demet maydanoz ve dereotu



3 adet yufka



1 tatlı kaşığı çörek otu

Yapılışı:

Yumurta, süt ve sıvı yağı iyice çırpın. Ayrı bir yerde peynir, kıyılmış maydanoz ve dereotunu harmanlayın. Fırın tepsisini yağlayıp, 1 adet yufkayı uçları dışarı taşacak şekilde yerleştirin. Üzerine yumurtalı karışımın bir kısmını sürün. Peynirli karışımın bir kısmını serpiştirin. Yufkalar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Yufkanın sarkan kısımlarını içe doğru, aralarına yumurtalı karışım sürüp, peynirli karışımı yayarak kapatın. Üzerine çörek otu serpin. Serin bir yerde 2-3 saat dinlendirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, kızarana dek pişirin. Dilimleyip, sıcak olarak servis yapın.

Kızarmış yumurtalı ekmek

Malzemeler:

2 yumurta

1 su bardağı süt

Tuz

Dilimlenmiş bayat ekmek

Kızartmak için; sıvı yağ

Kızarmış yumurtalı ekmek yapılışı:

Yumurtalar çırpılır. Süt ve tuz eklenerek tekrar çırpılır. Sıvı yağ kızdırılır. Ekmekler yumurtaya bulanarak kızartılır. Afiyet olsun.

Yumuşacık pankek tarifi

Malzemeler:

3 adet yumurta

2 su bardağı süt

Yarım çay bardağından biraz fazla toz şeker

Kabartma tozu

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Akışkan kıvam sağlayacak miktarda un (Yaklaşık 1, 5 su bardağı)

Farklı tatlarda pankek yapmak için isteğe bağlı olarak:

Kakao, tarçın, muzlu veya çilekli puding

Yumuşacık pankek yapılışı:

Sahurlarınızda, sabah kahvaltılarınızda vazgeçilmez olmaya aday, özellikle çocukların bayıldığı, bal, reçel, çikolata, fındık kreması ve benzeri her şeyle harika uyum sağlayan, hazırlaması da bir o kadar kolay pankek tarifi...

İlk olarak derin bir kabın içine yumurtalarımızı kırıyoruz. Üzerine toz şekerimizi ekleyerek mikserle güzelce çırpıyoruz.

Köpüren bu karışımın üzerine sütümüzü ve sıvı yağımızı ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. (Kimileri yağı tavaya döküyor ancak hamuru hazırlarken içine dökerseniz, her seferinde uğraşmaya gerek kalmıyor ve yağ hamurun içinde eşit dağıldığı için pürüzsüz bir şekilde pişiyor.)

Son olarak unumuzu, unun üzerine de kabartma tozu ve vanilyayı da ekliyoruz.

Unu kontrollü bir şekilde dökmeniz önerilir, hamurun fazla katı olmaması gerekiyor.

Kek hamurundan biraz daha akışkan bir karışım olmalı. Bu malzemelerle 19-20 tane pankek çıkıyor.

Bu tarif sade pankek tarifidir. Damak tadınıza göre bunu daha da çeşitlendirebilirsiniz. Mesela bitmeye yakın karışıma birazcık kakao ekleyip kakaolu da yapabilirsiniz.

Muzlu veya çilekli yapmak isterseniz, evdeki toz pudinglerden faydalanabilirsiniz. Ancak puding koyacaksanız tarifteki şeker miktarını azaltmanızı öneririm çünkü pudingin kendisi de tatlı olduğundan fazla şekerli gelebilir.

Puf puf balon pişi tarifi (sahura özel)

Malzemeler:

1 su bardağı süt (ılık )

Yarım su bardağı su (Ilık )

1 yemek kaşığı kuru maya

1 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

4-4, 5 su bardağı un

İçi için;

Kaşar peyniri

Kızartmak için;

Bol sıvı yağ

Puf puf balon pişi yapılışı:

Yoğurma kabına süt ve suyu alın üzerine maya ve şekeri ilave edip karıştırın biraz bekletin.

Diğer malzemeleri de ekleyip unu azar azar eleyerek ilave edip yumuşak ele yapışmayan hamur elde edin.

Hamurun üzerini örtüp yarım saat mayalandırın.

Mayalanan hamuru ikiye bölün hamurun birini alıp un serpilmiş tezgâhın üzerinde merdane ile yarım santim kalınlığında açın su bardağı ile kesin ortasını da sıkma torbası duyu ile açın hazırladığınız hamurların üzerini örtün.

Diğer hamurdan da ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp içine kaşar peyniri koyup kapatın yassı şekil verin.

Bu hamurların da üzerini örtüp 20 dakika kadar mayalandırın.

Kızdırılmış bol sıvı yağ da arkalı önlü kızartıp peçete serili tabağa alın sonra servis tabağına alıp servis yapın, afiyet olsun.

Sahurda sofranızdan eksik etmemeniz gereken besinler!

Karbonhidrat:

Sahur sofranızda mutlaka günlük enerjiniz için gerekli olan karbonhidrat olmalı. Fakat bunu daha çok tam tahıllı bir dilim ekmek veya malzemesi bol olan bir dilim börek olarak tamamlayabilirsiniz.

Bal veya reçel:

Eğer bal ve reçel tercih ederseniz çok aşırı şeker yüklendiğinizden dolayı sindirim sisteminizi tembelliğe devam ettirirsiniz. Amacımız sindirim sisteminizi güçlendirmek ve yediğiniz her gıdayı sindirebilecek vaziyete getirmektir

Süt ürünleri:

Sahurda mutlaka peynir gibi bir süt ürünü bulundurmalısınız. Nasıl bir inşaatta kum ve çimento yanında kirece de ihtiyaç varsa kahvaltıda da diğer kahvaltılıklar yanında süt ürünlerine de ihtiyaç vardır. Peynir miktarı kişinin ihtiyacına göre ve zevkine göre farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle miktara ve çeşide bağlı kalmaksızın sizin için önemli olanın bir çeşit peynirin de sahur sofranızda yerini almasıdır.

Zeytin: Zeytin önemli bir yiyecektir. Zeytinin de çeşidi ve miktarı tamamen kişiye özeldir. Hatta kişinin zaman içerisinde isteğine bağlı da değişebilir.

Sebze çeşitleri:

Taze domates, salatalık ve yeşil biber sahur sofralarımıza hem renk hem lezzet katar. Özellikle mevsiminde tüketimini tavsiye ederiz.

Yumurta: Yumurta ise yine olmaz ise olmazlarımız arasında yer alır. Beden yapı taşı olan protein önemlidir. Yumurta ise sahur sofranızdaki en önemli protein kaynaklarından birisidir.

Yumurtayı ister rafadan ister haşlama isterseniz de yağda kızartma olarak yapabilirsiniz. Çok çeşitli şekilde yumurtayı tüketebilirsiniz. Omletten tutun da menemene kadar her şekli lezzetlidir. Hatta çılbır gibi çok farklı pişirme yöntemlerini de kullanarak farklı bir tat yakalayabilirsiniz.

Kuru kayısı: Sahurda kuru kayısı ,kuru incir veya hurma yemenizi de öneriyoruz. Eğer kabızlık gibi bir probleminiz varsa bu saydıklarımızdan 2-3 adet yiyebilirsiniz. Fakat kabızlık probleminiz yoksa 2-3 günde bir yeseniz de olur.

Badem, fındık, ceviz: Badem, fındık ve ceviz faydalı ve önemli besin değerlerindendir. Bu yağlı tohumların içerdiği fito kolesterol kaynağı hem kan kolesterol düzeyini dengeleyecek hem de kolajen ve elastin fibiril üretimine katkıda bulunacaktır