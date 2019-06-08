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Sahura kalkmadan şevval orucu tutulur mu?

Ramazan bayramı sona erdi. Şevval orucunu tutmak isteyen vatandaşlar şevval orucu ile ilgili araştırma yapıyor. Bilindiği üzere Şevval orucu Peygamber Efendimizin hiç terk etmeden tuttuğu 6 günlük bir oruçtur. Peygamber Efendimizin terk etmediği sürekli yaptığı ibadetler sünnettir. Şevval orucu tutmakta bir rivayete göre sünnettir. Şevval orucu art arda tutulacağı gibi ara vererek de tutulabilir. Ramazan ayını bitirip 6 günde şevval orucu tutan kişi bir yılı oruçlu geçirmiş gibi olur. Peki sahura kalkmadan şevval orucu tutulur mu? İşte yanıtı...

08 Haziran 2019 Cumartesi 17:02
Sahura kalkmadan şevval orucu tutulur mu?

Ramazan bayramı sona erdi. Şevval orucunu tutmak isteyen vatandaşlar şevval orucu ile ilgili araştırma yapıyor. Bilindiği üzere Şevval orucu Peygamber Efendimizin hiç terk etmeden tuttuğu 6 günlük bir oruçtur. Peygamber Efendimizin terk etmediği sürekli yaptığı ibadetler sünnettir. Şevval orucu tutmakta bir rivayete göre sünnettir. Şevval orucu art arda tutulacağı gibi ara vererek de tutulabilir. Ramazan ayını bitirip 6 günde şevval orucu tutan kişi bir yılı oruçlu geçirmiş gibi olur. Peki sahura kalkmadan şevval orucu tutulur mu? İşte yanıtı...

Sahura kalkmadan şevval orucu tutulur mu?

Hangi oruç olursa olsun sahura kaklmadan oruç tutmak günah olmaz.Zira sahur yapmak farz değil sünnettir.Peygamber Efendimiz "tesahharu fe inne fissahuri bereketen"(Siz sahur yapın. Zira sahurda bereket vardır".buyurmuşlardır.Buradaki bereketten murat:

Sahur yemeği yemekle orucu rahatça tutmak,yahut o rahmetin indiği vakit uyanık olmak suretiyle dua ve zikir de bulunmaktır.Ayrıca Rasülüllah Efendimiz;"Bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki fark,sahur yemeğidir."buyurmuşlardır.

Sahura kalkmak için veya kalkıp yemek yemek için bir zorunluluk yoktur,ancak Peygamber efendimiz sahur vaktinin bereketinden mahrum kalmamamız için bizlere tavsiye etmşlerdir.Kalkılmadığı durumda bir şey icap etmez.Ayrıca sahur orucunda sünnetidir,bir parçasıdır,yemek yenilmese bile kalkıp bir bardak su içmeklede sahur sevabı elde edilir.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 17:02
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