Sahur sofraları hazırlarken dikkat! Bu tarifler gün boyu susatmıyor

Sahurda standart kahvaltının dışına çıkmak isteyenlere ve gün boyu kalınan susuzluğa iyi gelebilecek öğün önerilerinde bulunan İstanbul Beykent Üniversitesi Hastanesi’nde Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dilem İrkin Koçan, yulaf ve meyve karışımının bu anlamda iyi bir seçenek olabileceğini söyledi. İstanbul Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümünde Öğr. Görevlisi Şef Serap Türkel Özbayraktar ise diyetisyenin önerilerine göre oruç tutarken susatmayacak ve tok tutacak alternatif sahur atıştırmalıkları hazırladı. Meyveli Yulaf Lapası ve Ekmek Üstü Avokadolu Poşe Yumurta hazırlayan Şef Serap Türkel Özbayraktar, yapılışlarını tek tek anlattı.

“Meyveli yulaf lapası tarifi ve yapılışı”

Sahura özel Meyveli yulaf lapası tarifi veren Serap Türkel Özbayraktar malzemelerini ve yapılışını şu şekilde sıraladı:

“4 yemek kaşığı yulaf

1 su bardağı süt

Üzeri için

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Çilek

Frambuaz

Muz

Kaju

Antep fıstığı”

“Süt ve yulaf tencereye alınır kısık ateşte kıvam alıncaya kadar 6-8 dakika pişirilir. Pişirilen yulaf tabağa alınır üzerine taze meyveler ve kuruyemişler eklenerek servis edilir.”

“Ekmek üstü avokadolu poşe yumurta tarifi ve yapılışı”

Serap Türkel Özbayraktar, Ekmek üstü avokadolu poşe malzemelerini ve yapılışını ise şu şekilde sıraladı:

“1 yumurta

1 avokado

Akdeniz yeşillikleri

Beyaz peynir

Çörek otu”

“Ekmek kızartılır, beyaz peynir dilimlenir ve çörek otu ile karıştırılır.

Karıştırılan peynir harcı, ekmeğin üzerine sürülür. Üzerine Akdeniz yeşillikleri ve avokado dilimleri koyulduktan sonra sirkeli su içerisinde pişirilen Poche yumurta eklenir ve sıcak servis edilir.”

“Kırmızı meyveler antioksidan özelliği taşır”

Yoğurt ve yulaf karışımı da yapılabileceğine değinen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dilem İrkin Koçan, “Çünkü yoğurt hem protein hem de probiyotik kaynağıdır. Yulaf, lif içerdiği için bizi ciddi anlamda tok tutar. Midede şişkinlik yapar. Yine meyvelerle destekleyip meyvelerden kan şekerimizi dengeleyebiliriz. Kırmızı renkli meyvelerle destekleyip antioksidan özelliğinden yararlanabiliriz. Kahvaltı alternatifi olarak ise sebzeli omletlerden yararlanılabilir. Yağ içeriği olan avokado artık yavaş yavaş mutfağımıza girdi. Protein kaynağı yumurtayla beraber tüketebiliriz. Bu bizi aynı zamanda ciddi anlamda tok tutar, bağışıklığımızı destekler. Kardiyovasküler, kolesterol problemimiz varsa bunu destekler” açıklaması yaptı.

“Tuzlu yiyecekler susatır uzak durun”

Sahurun bütün gün aç kalmamayı sağlayacak en iyi öğün olduğunun altını çizenBeslenme ve Diyetetik Uzmanı Dilem İrkin Koçan, “O yüzden mümkün olduğunca seçimimize dikkat etmemiz gerekiyor. Temel protein kaynağımız proteinin kesin olması gerekir. Protein deyince akla ilk gelen şey ise yumurtadır. Sahurda mutlaka 1 ya da 2 yumurta yemelisiniz. Yine peynir de aynı şekilde sahurda bulunmalıdır. Ancak mümkün olduğunca tuzsuz olmasına dikkat etmelisiniz. Çünkü tuzlu yiyecekler susatır. Zeytin de bulunabilir ancak o da tuzlu olmasın” dedi.

“Sucuk, salam, sosis yemeyin”

“Yağlı tohumlardan; fındık, bademin hem lif içeriği yüksek hem de tok tutma özelliği yüksektir” diyen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dilem İrkin Koçan şunları söyledi:

“Bu yüzden sahurda bir avuç mutlaka yenilmelidir. Bol sebze, salata, yeşillik tüketin. Hem içeriğindeki su miktarı hem de posası nedeniyle doygunluğunuz artabilir. Gün içinde en mahrum olduğumuz şey ise su. Sıvı almamızı destekleyecek şekersiz kompostolar yapılabilir. Tarçın, karanfille lezzetlendirilip aynı zamanda kan şekerimizi dengelemeye faydası olabilir. Bizi susatacak olan şey tuzdur. Bu da paketlenmiş tüm gıdalarda bulunur. Şarküteri ürünleri sucuk, salam, sosis tarzı besinler çok susatacaktır. Börek, çörek, pasta, hamur işi tarzı yiyecekler bizi çok fazla susatabilir. O yüzden sahurda mümkün olduğunca bunlardan tüketmeyin. Yine sahurda en az 1 buçuk litre su tüketmeye özen gösterin. Ayranınız da ev yapımı ve az tuzlu olmalıdır. Mineral ihtiyacınızı da maden suyuyla karıştırılan ev ayranıyla karşılayabilirsiniz. İçerisine nane ve zencefil ekleyerek ise sindirim sisteminizi rahatlatabilirsiniz.”