Sahtekarlığın böylesi! Trollükte sınır tanımayan Sedef Kabaş, Ali Erbaş paylaşımıyla takipçilerinin aklıyla böyle dalga geçti
Sahte ve trol tweeti paylaşarak trollük yaptığını bir kez daha ispatlayan CHP yandaşı Sedef Kabaş, Diyanet'in kendisini arayarak Ali Erbaş'a atılan iftirayı yalan ve iftira olduğunu söylemesine rağmen sözkonusu sahte tweeti tekrar paylaşarak 'sahtekarlığı'nı sürdürdü.
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"Doktoralı gazeteciyim" diye ortalıkta gezen ancak gazetecilikten çok 'trollük' ile iştigal olan CHP yandaşı laikçi Sedef Kabaş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan bir paylaşımda bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklama ile ifadelerin yalan ve iftira olduğu ortaya çıktı.
Trolün trollüğünü yaptı
CHP'nin trollüğünü üstlenen Sedef Kabaş, uydurma sözlerle Ali Erbaş'ı hedef aldı. Sosyal medya hesabından yalan ifadeleri paylaşan Kabaş, "Sayın Ali Erbaş, size bu hayatta gani gani YOKSULLUK, AÇLIK ve SEFALET diliyorum ki, diğer dünyada yedi kat yüksekte olasınız... @DiyanetVakfi #diyanetkapatılsın" ifadelerini kullandı.
Diyanet'in yalanlamasına ilginç cevap
Yalanlama açıklamasında bulunan Diyanet'ten kendisine telefon geldiğini duyuran Kabaş, yeni bir paylaşım yaparak, "Biraz önce Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan aradılar ve aşağıdaki açıklamanın Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş tarafından yapılmadığını bizzat paylaştılar... Bilgilendirme için teşekkür ediyor ve sizlerle paylaşıyorum...Umarım bu hassasiyeti her daim her kesim için taşırlar" dedi.
Silmek yerine sahte tweeti tekrar paylaştı
Sözkonusu yalan tweeti silmek yerine 'Trollük'ten vazgeçmeyen Sedef Kabaş, Ali Erbaş'a atfedilen ifadenin yalan ve iftira olduğunun açıklamasına rağmen sahte tweeti tekrar paylaşarak 'sahtekarlığa' devam etti ve takipçilerin aklıyla dalga geçmeyi alenen sürdürdü.
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