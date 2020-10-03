Sahtekarlığın böylesi! Trollükte sınır tanımayan Sedef Kabaş, Ali Erbaş paylaşımıyla takipçilerinin aklıyla böyle dalga geçti

yeniakit.com.tr

"Doktoralı gazeteciyim" diye ortalıkta gezen ancak gazetecilikten çok 'trollük' ile iştigal olan CHP yandaşı laikçi Sedef Kabaş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan bir paylaşımda bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklama ile ifadelerin yalan ve iftira olduğu ortaya çıktı.

Trolün trollüğünü yaptı

CHP'nin trollüğünü üstlenen Sedef Kabaş, uydurma sözlerle Ali Erbaş'ı hedef aldı. Sosyal medya hesabından yalan ifadeleri paylaşan Kabaş, "Sayın Ali Erbaş, size bu hayatta gani gani YOKSULLUK, AÇLIK ve SEFALET diliyorum ki, diğer dünyada yedi kat yüksekte olasınız... @DiyanetVakfi #diyanetkapatılsın" ifadelerini kullandı.

Diyanet'in yalanlamasına ilginç cevap

Yalanlama açıklamasında bulunan Diyanet'ten kendisine telefon geldiğini duyuran Kabaş, yeni bir paylaşım yaparak, "Biraz önce Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan aradılar ve aşağıdaki açıklamanın Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş tarafından yapılmadığını bizzat paylaştılar... Bilgilendirme için teşekkür ediyor ve sizlerle paylaşıyorum...Umarım bu hassasiyeti her daim her kesim için taşırlar" dedi.

Silmek yerine sahte tweeti tekrar paylaştı

Sözkonusu yalan tweeti silmek yerine 'Trollük'ten vazgeçmeyen Sedef Kabaş, Ali Erbaş'a atfedilen ifadenin yalan ve iftira olduğunun açıklamasına rağmen sahte tweeti tekrar paylaşarak 'sahtekarlığa' devam etti ve takipçilerin aklıyla dalga geçmeyi alenen sürdürdü.

İşte Kabaş'ın o skandal tavrı: