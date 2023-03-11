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Gündem Sahtekarlardan yeni dolandırıcılık yöntemi
Gündem

Sahtekarlardan yeni dolandırıcılık yöntemi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde nüfus müdürlüklerinin ismi kullanılarak, para talep edilen ve randevu alınacağını belirten dolandırıcılara karşı ilçe kaymakamlığı vatandaşları uyardı. Randevuların ALO 199 ve E-Devlet aracılığıyla yapılabileceğini ifade edilerek, vatandaşların dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiği söylendi.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 14:32:00 -
Sahtekarlardan yeni dolandırıcılık yöntemi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde nüfus müdürlüklerinde randevu alınacağı ifade edilerek, vatandaşlardan para talep edildi. Dolandırıcıların yeni yöntemi olan belirtilen hesaba para yatırılması karşılığı randevu alınacağı bilgisi üzerine Çerkezköy Kaymakamlığı da vatandaşları uyardı.

Yapılan açıklamada, “Bazı ilçelerimizde, nüfus müdürlüklerinin ismi kullanılarak vatandaşlarımızın aranarak, ‘belirtilen hesaplara para yatırılması halinde randevu alınacağının söylendiği‘ bilgisi alınmıştır. Bu kişilere itibar edilmemesi gerektiği, 199 numaraları telefon, e-devlet, ve e-içişleri haricinde işlem yapılamayacağı kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.

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