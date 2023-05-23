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Siyaset Sahtekar değilsen cevapla! Sinan Oğan’ın tercihi ve Altaylı’nın riyakârlığı!
Siyaset

Sahtekar değilsen cevapla! Sinan Oğan’ın tercihi ve Altaylı’nın riyakârlığı!

Yeniakit Publisher
2023-05-23 10:49:00 -
Sahtekar değilsen cevapla! Sinan Oğan’ın tercihi ve Altaylı’nın riyakârlığı!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Sinan Oğan’ın tercihi ve Altaylı’nın riyakârlığı!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Ülkücü HÜDA-PAR ile aynı sandığa kessen girmez de.. HDP ile kesmeden girer mi” diyemeyen Fatih Altaylı'yı eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Peşinen söyleyeyim.. Sinan Oğan’ın siyasi söylemini doğru bulan bir kişi değilim..

Kendisine yönelik zaman zaman eleştirilerimiz de olmuştu..

Hatta bir haberimiz sebebi ile Akit’e dava da açtı..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ama farklı düşüncelerde oluşumuz, iki tarafı birbirini körü körüne düşmanlığa sevkeden bir sonuca da götürmemişti...

Temelde olmasa bile, teferruatta ayrışan düşüncelere sahip olduğumuzu tekrar not ederek..

Son kararı için, kuru bir şakşakçılığa soyunmadan..

Sinan Oğan’ın 28 Mayıs 2023’teki ikinci tur oylamasında Tayyip Erdoğan’dan yana tercih kullanması ve kendisine ilk turda oy verenlere de aynı tercihte bulunmaları isteğini dile getiren açıklamasını değerlendirelim..

Şakşakçılık da yapmayalım.. Eskinin karşıtlığı ile, kuru kuruya her yapılana karşıtlık da sergilemeyelim..

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Yorumlar

fatih altaylı nereliydi

google amcaya baktım vanlıymış olayı anladım..sen işine bak sayın ogan kolay gelsin

E doğan

Reise söyleyin bu tür insanları cezalandırmadıkça bu yaptığını bir daha asla yapmaması gerektiğini öğretmedikçe bunlar kartopu gibi büyüyor büyüdükçe büyüyor başımıza bela olacak ileride torunlarımız rahat edemeyecek reisin bir an önce bunlara çare üretmesi lazım bu beş yıl içerisinde yoksa torunlarımız bizlere çok kızacak dedelerimiz neden böyle zamanında bunu halletmedi diye
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