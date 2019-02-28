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Sahte ve kaçak ürün ticareti her yıl 7,2 milyar dolar vergi kaybı oluşturuyor

MKG, Türkiye’de yaklaşık 17,2 milyar dolar büyüklüğe ulaşan kaçak, taklit ve sahte ürün piyasası nedeniyle Türkiye’nin 7,2 milyar dolar (yaklaşık 38 milyar TL) vergi kaybına uğradığını açıkladı.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:55
Sahte ve kaçak ürün ticareti her yıl 7,2 milyar dolar vergi kaybı oluşturuyor

MKG, Türkiye’de yaklaşık 17,2 milyar dolar büyüklüğe ulaşan kaçak, taklit ve sahte ürün piyasası nedeniyle Türkiye’nin 7,2 milyar dolar (yaklaşık 38 milyar TL) vergi kaybına uğradığını açıkladı.



Ticari marka haklarının korunması, sahte,taklit ve kaçak gibi yasa dışı ürünlerle mücadele ve tüketicilere iyi tercih hakkı sunabilme misyonuyla kurulan gönüllü özel sektör inisiyatifi Marka Koruma Grubu (MKG), her yıl Şubat ayının son haftası kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.



MKG sözcüsü Aslıhan Aydınlık, MKG’nin daha önce kamuoyuna açıkladığı, “21. Yüzyılın Sorunu Kaçak, Taklit ve Sahte Ürünler” isimli rapordan vergi kaybına dair verilerin altını çizerek “Taklit ve kaçak ürünler nedeniyle ülkemiz 7,2 milyar dolar (yaklaşık 38 milyar TL) vergi kaybına uğruyor. Çalışmalara göre böyle bir kayıp, 90 bin kişilik istihdama denk gelmektedir.” dedi.



Aydınlık, sahte, taklit kaçak piyasasının oluşturduğu kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin, vatandaşın ekonomik refahı açısından öneminin altını çizerek, "7,2 milyar dolarlık vergi geliriyle, Osman Gazi köprüsü ya da İstanbul Havalimanı büyüklüğünde projeler için fon yaratılabilir, Türkiye’nin gündemindeki vatandaşın yaşam kalitesini arttıracak projeler hızla hayata geçebilir" dedi. Aydınlık, devletin kararlı mücadelesine dikkat çekerek elde edilenbaşarıda önemine vurgu yaptı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:55
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