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Yerel Sahte valinin sözleri şoke etti! ''Ben geçimimi dolandırıcılıktan sağlıyorum''
Yerel

Sahte valinin sözleri şoke etti! ''Ben geçimimi dolandırıcılıktan sağlıyorum''

Adana'da dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 7'si tutuklandı. Kendini vali olarak tanıtan zanlının ''Ben geçimimi dolandırıcılıktan sağlıyorum'' sözleri şaşkına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 12:24:00 - 2020-10-28 12:27:18
Sahte valinin sözleri şoke etti! ''Ben geçimimi dolandırıcılıktan sağlıyorum''

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Temmuz ayında bir şebekenin, telefonla aradıkları iş insanlarını kendilerini 'vali' olarak tanıtıp, dolandırdığını belirledi. Polis, savcılıktan alınan izinle şebekeye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Oğuzhan D.’nin telefonla aradığı iş insanlarına kendisini valilik özel kalem müdürü olarak tanıttığı, sonrasında telefonu, kendisini vali olarak tanıtan diğer şüpheli Nevfel K.’ye verdiği, Nevfel K.’nin de iş insanlarından entübe cihazı alacakları bahanesiyle para istediği belirlendi. Çetenin Adana, Konya, Malatya, Adıyaman, Yozgat, Burdur ve Kırklareli'de yaşayan 10 iş insanını 240 bin lira dolandırdığı saptandı. Polis, takip sırasında 240 bin liranın 180 bin lirasını bloke ettirdi.

Elde edilen delillerin ardından 24 Ekim günü Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da düzenlenen operasyonla 7'si kadın 14 şüpheli gözaltına alındı. Adana'ya getirilen 14 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorguya alındı.

Dolandırıcılıkla geçiniyormuş

Şebeke mensuplarının çoğu, emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Çete lideri Nevfel K. ise tüm suçları kabul ettiği ve iddiaya göre ‘’Ben geçimimi dolandırıcılıkla karşılıyorum’’ dediği öğrenildi. Zanlının dolandırıcılıktan 25 suç kaydı olduğu ve aranması bulunduğu da öğrenildi. Bu arada kendisini özel kalem müdürü olarak tanıtan Oğuzhan D.’ninde dolandırıcılık ve bir çok suçtan 23 kaydı olduğu öne sürüldü.

 Zanlı kadınların ise şebekeye hem kendi hesaplarını verdikleri hem de şebekeye hesap buldukları ileri sürüldü. Sorguları tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. 14 şüpheliden şebeke lideri Nevfel K.,Oğuzhan D.’nin yanı sıra Hasan Ş., Mehmet P.,Sibel S., Pınar K., Meltem U., tutuklanarak ceza evine gönderilirken 2 zanlı savcılıktan 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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