Sahte Türk hesaplara mavi tik veren Twitter sessizliğe büründü!

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Sosyal medya ağlarının son yıllarda, toplumsal olaylar üzerindeki etkisi bilinen bir gerçek. Özellikle ABD’de yapılan seçimlerde eski Başkan Donald Trump’a uygulanan sansür, sosyal medyanın bir ülkenin seçimlerini bile nasıl değiştirebileceğini gösterdi.

Dijital dünyanın bu denli etkili olduğu bir dönemde Twitter’ın Türk ismiyle açılan sahte hesaplara mavi tik vermesi ise gündeme bomba gibi düştü.

Twitter sahte hesapları onayladı

Sosyal medya kullanıcılarının mavi tik alması için belli şartlar sunan Twitter, 16-17 Haziran 2021 tarihlerinde oluşturulan ve hiçbir tweet atılmayan 1200 civarında bot hesaba onay verdi.

Hesaplar mavi tik şartlarını taşımıyor

Profil fotoğrafları bilgisayar programında yapılan ve tamamı birbirini takip eden bot hesaplar, Twitter’ın sunduğu kriterlerle uyuşmamasına rağmen, mavi tık alması bazı şüpheleri beraberinde getirdi.

Gezi Parki olayları, Boğaziçi provokasyonu gibi son yıllarda, seçilmiş hükümete karşı başkaldırı girişiminin yaşandığı toplumsal olaylarda provokatörler sosyal medyada örgütlenerek olayların şiddetini artırmıştı.

Türkiye'ye provokasyon hazırlığı ihtimali

Türkiye’ye çifte standart uyguladığı bilinen Twitter’ın bu hamlesi, Türkiye’de yeni bir provokasyon hazırlığı ihtimalini akıllara getirdi.

Twitter’ın Türkiye’deki sahte hesaplara mavi tik verme skandalını ortaya çıkaran Conspirador Norteño isimli Twitter kullanıcısı, onay alan hesapların hiçbir tweet atmamasına ve birbirlerini takip ettiğine dikkat çekti.

Twitter sessizliğe büründü

FETÖ'nün kanlı darbe girişimi öncesi ve 2023 seçimlerine az bir zaman kala deşifre olan Twitter, bazı hesapları kapatırken konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Dijital zorbalık yapan Twitter, sessizliğe bürünürken Türkiye'de nasıl bir oyunun peşinde olduğu ise merak konusu oldu.