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Gündem Sahte raporu Akit ifşa etti! Başak Demirtaş’a evrakta sahtecilikten 2.5 yıl hapis
Gündem

Sahte raporu Akit ifşa etti! Başak Demirtaş’a evrakta sahtecilikten 2.5 yıl hapis

Kamu görevlisi olmasına rağmen hasta olduğunu iddia ederek rapor alıp Adalar’da gezmeye giden, eşi HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın seçim gezilerine katılıp Diyarbakır’daki okuldan öğretmen maaşı alan Başak Demirtaş’a ‘evrakta sahtecilik’ten 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 12:19:00 -
Sahte raporu Akit ifşa etti! Başak Demirtaş’a evrakta sahtecilikten 2.5 yıl hapis

Raporu düzenleyen Dr. R.B de aynı cezaya çarptırıldı. Akit, defalarca Başak Demirtaş’ın okulda öğrencilerine ders vermesi gerekirken, seçim gezilerine katıldığını haberlerine taşımıştı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Başak Demirtaş’ın 2015 yılında öğretmen olduğu okula sunmak için aldığı raporun ‘gerçeğe aykırı olduğu’nu tespit ederek 2,5 yıl hapis cezası verdi. Demirtaş’ın avukatları ise komik bir şekilde rapor tarihinin sağlık kurumu tarafından hatalı yazıldığını iddia etti.

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