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Gündem Sahte rapor alıp, bankamatik memur olduğu ispatlanan Başak Demirtaş'ın yeni planı! Halkın yüzüne nasıl bakacak?
Gündem

Sahte rapor alıp, bankamatik memur olduğu ispatlanan Başak Demirtaş'ın yeni planı! Halkın yüzüne nasıl bakacak?

Yeniakit Publisher
2023-04-19 18:35:00 -
Sahte rapor alıp, bankamatik memur olduğu ispatlanan Başak Demirtaş'ın yeni planı! Halkın yüzüne nasıl bakacak?

Murat Sabuncu, cezaevinde bulunan terör sevici Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın mitinglerde Yeşil Sol Parti için oy isteyeceğini açıkladı. Yeni Akit'in sahte raporlarla devletten maaş aldığını deşifre ettiği Başak Demirtaş'ın halkın yüzüne nasıl bakacağı ise merak konusu oldu.

 yeniakit.com.tr 

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP; Türkiye tarihinin en önemli seçimine Yeşil Sol Parti ismiyle girecek.

Güdümüne aldığı CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olan PKK'nın siyasi ayağından yeni bir gelişme yaşandı.

T24 yazarı Murat Sabuncu, "Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi rezil ifadeler kullanan cezaevindeki terör sevici Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın mitinglerde Yeşil Sol Parti için oy isteyeceğini açıkladı.

Yeni Akit ifşa etti

Yeni Akit'in "Demirtaş'ın karısı bankamatik memuru" başlıklı haberiyle kamuoyuna ifşa ettiği Başak Demirtaş kamu görevlisi olmasına rağmen hasta olduğunu iddia ederek rapor alıp Adalar’da gezmeye gitmiş, bu da yetmezmiş gibi Selahattin Demirtaş’ın seçim gezilerine katılıp Diyarbakır’daki okuldan öğretmen maaşı almıştı.
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Devleti utanmadan dolandıran Başak Demirtaş’a ‘evrakta sahtecilik’ten 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Böylece Demirtaş'ın sahte rapor alıp, bankamatik memur olduğu ispatlanmış oldu.

Halkın yüzüne nasıl bakacak?

Mitinglerde Yeşil Sol Parti için oy isteyecek Başak Demirtaş'ın halkın yüzüne nasıl bakacağı ise merak konusu oldu.

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