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Sahte rakı hayatına mal oldu

Ereğli'de, dernek lokali işletmeciliği yapan Yüksel Turhan isimli vatandaş, içtiği sahte rakı nedeniyle yaşamını yitirdi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:45
Sahte rakı hayatına mal oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, içtiği sahte rakı nedeniyle rahatsızlandığı öne sürülen Yüksel Turhan (54), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Turhan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ereğli'de, dernek lokali işletmeciliği yapan Yüksel Turhan, önceki gün sabah saatlerinde, evde rahatsızlandı. Özel hastaneye kaldırılan Turhan, daha sonra ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Rahatsızlandığı günün gecesi sahte rakı içtiği ileri sürülen Turhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yüksel Turhan'ın kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Polisten denetim

Öte yandan Ereğli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve maliye ekipleri, alkol satışının olduğu mekanlarda sahte alkol denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerin gün boyu sürdürüleceği öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:45
  1. Sahte rakı hayatına mal oldu
  2. Zonguldak
  3. Ereğli
  4. Yüksel Turhan

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